Жителей ХМАО на три дня ждет тридцатиградусная жара

04 августа 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Столбик термометра будет держаться у 30-градусной отметки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Жителей ХМАО на три дня, с 5 по 7 августа, ожидает максимальная температура воздуха до 30 градусов. При этом в городах продолжает действовать повышенный уровень пожароопасности. Об этом сообщается на сайте гидрометцентра Югры. «Небольшая облачность и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура днем +25,+30 °С ночью +9,+14 °С. В отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Повышенный 5-й класс пожароопасности в Ханты-Мансийске, Сытомтно, Юильске», — следует из прогноза ведомства.



Также метеорологи напоминают о повышенной пожароопасности в Сургуте, Нефтеюганске, Когалыме и других населенных пунктах. Со слов специалистов, это значит, что при неблагоприятном направлении ветра будет не только жарко, но и трудно дышать в ряде населенных пунктах из-за дыма лесных пожаров. «Может ухудшиться самочувствие сердечно-сосудистых и легочных больных. Роспотребнадзор просит пенсионеров и людей с ослабленным здоровьем в часы задымления от лесных пожаров, по возможности, не выходить на улицу» — предупреждает на своем сайте Роспотребнадзор ХМАО.



Ранее URA.RU сообщало о том, что города Ханты-Мансийского округа затягивает смогом от лесных пожаров. И в воздухе отчетливо ощущается удушливый запах гари. Спутниковые снимки указывают на лидирующее положение ХМАО по лесным пожарам в России.

Жителей ХМАО на три дня, с 5 по 7 августа, ожидает максимальная температура воздуха до 30 градусов. При этом в городах продолжает действовать повышенный уровень пожароопасности. Об этом сообщается на сайте гидрометцентра Югры. «Небольшая облачность и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура днем +25,+30 °С ночью +9,+14 °С. В отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Повышенный 5-й класс пожароопасности в Ханты-Мансийске, Сытомтно, Юильске», — следует из прогноза ведомства. Также метеорологи напоминают о повышенной пожароопасности в Сургуте, Нефтеюганске, Когалыме и других населенных пунктах. Со слов специалистов, это значит, что при неблагоприятном направлении ветра будет не только жарко, но и трудно дышать в ряде населенных пунктах из-за дыма лесных пожаров. «Может ухудшиться самочувствие сердечно-сосудистых и легочных больных. Роспотребнадзор просит пенсионеров и людей с ослабленным здоровьем в часы задымления от лесных пожаров, по возможности, не выходить на улицу» — предупреждает на своем сайте Роспотребнадзор ХМАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что города Ханты-Мансийского округа затягивает смогом от лесных пожаров. И в воздухе отчетливо ощущается удушливый запах гари. Спутниковые снимки указывают на лидирующее положение ХМАО по лесным пожарам в России.