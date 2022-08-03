03 августа 2022

Жителей ХМАО на три дня ждет тридцатиградусная жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Жаркий вечер на берегу Верх-Исетского пруда. Екатеринбург, море, лето, жара, отпуск, плавание, купание, отдых на море, отдых на берегу, жаркий день
Столбик термометра будет держаться у 30-градусной отметки Фото:
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Лесные пожары в России

Жителей ХМАО на три дня, с 5 по 7 августа, ожидает максимальная температура воздуха до 30 градусов. При этом в городах продолжает действовать повышенный уровень пожароопасности. Об этом сообщается на сайте гидрометцентра Югры.

«Небольшая облачность и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура днем +25,+30 °С ночью +9,+14 °С. В отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Повышенный 5-й класс пожароопасности в Ханты-Мансийске, Сытомтно, Юильске», — следует из прогноза ведомства.

Также метеорологи напоминают о повышенной пожароопасности в Сургуте, Нефтеюганске, Когалыме и других населенных пунктах. Со слов специалистов, это значит, что при неблагоприятном направлении ветра будет не только жарко, но и трудно дышать в ряде населенных пунктах из-за дыма лесных пожаров. «Может ухудшиться самочувствие сердечно-сосудистых и легочных больных. Роспотребнадзор просит пенсионеров и людей с ослабленным здоровьем в часы задымления от лесных пожаров, по возможности, не выходить на улицу» — предупреждает на своем сайте Роспотребнадзор ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало о том, что города Ханты-Мансийского округа затягивает смогом от лесных пожаров. И в воздухе отчетливо ощущается удушливый запах гари. Спутниковые снимки указывают на лидирующее положение ХМАО по лесным пожарам в России.

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Жителей ХМАО на три дня, с 5 по 7 августа, ожидает максимальная температура воздуха до 30 градусов. При этом в городах продолжает действовать повышенный уровень пожароопасности. Об этом сообщается на сайте гидрометцентра Югры. «Небольшая облачность и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура днем +25,+30 °С ночью +9,+14 °С. В отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Повышенный 5-й класс пожароопасности в Ханты-Мансийске, Сытомтно, Юильске», — следует из прогноза ведомства. Также метеорологи напоминают о повышенной пожароопасности в Сургуте, Нефтеюганске, Когалыме и других населенных пунктах. Со слов специалистов, это значит, что при неблагоприятном направлении ветра будет не только жарко, но и трудно дышать в ряде населенных пунктах из-за дыма лесных пожаров. «Может ухудшиться самочувствие сердечно-сосудистых и легочных больных. Роспотребнадзор просит пенсионеров и людей с ослабленным здоровьем в часы задымления от лесных пожаров, по возможности, не выходить на улицу» — предупреждает на своем сайте Роспотребнадзор ХМАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что города Ханты-Мансийского округа затягивает смогом от лесных пожаров. И в воздухе отчетливо ощущается удушливый запах гари. Спутниковые снимки указывают на лидирующее положение ХМАО по лесным пожарам в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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