03 августа 2022

Ханты-Мансийск накрыло дымом от лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фотографии не могут передать удушливый запах гари, установившийся в городе Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России

Ханты-Мансийск затягивает дымом от лесных пожаров. В воздухе чувствуется удушливый запах гари. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который находится на месте событий.

«Ближайший пожар от Ханты-Мансийска на расстоянии более 100 км. Дымка, установившаяся над городом, появилась из-за изменения направления ветра и принесло в совокупности дым от лесных пожаров из Советского, Октябрьского и Березовского районов», — сообщил корреспонденту URA.RU начальник пресс-службы МЧС по ХМАО Вадим Симоненко.

По оперативным данным МЧС, в ХМАО зарегистрировано 49 лесных пожаров на площади более 22 тысяч гектаров. При этом, согласно космомониторингу авиалесоохраны России, в дыму сейчас находятся следующие населенные пункты: Ханты-Мансийск, Нягань, Комсомольский, Югорск, Советский, Зеленоборск, Самза, Октябрьское, Игрим, Березово. Спутниковые снимки указывают на лидирующее положение ХМАО по лесным пожарам в России.

Так выглядит задымление в ХМАО на снимке космомониторинга
Фото:

Ранее URA.RU сообщало что жителям ХМАО запретили посещать леса из-за пожаров и разводить костры. Об этом югорцев предупреждает Главное управление МЧС России по ХМАО.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Ханты-Мансийск затягивает дымом от лесных пожаров. В воздухе чувствуется удушливый запах гари. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который находится на месте событий. «Ближайший пожар от Ханты-Мансийска на расстоянии более 100 км. Дымка, установившаяся над городом, появилась из-за изменения направления ветра и принесло в совокупности дым от лесных пожаров из Советского, Октябрьского и Березовского районов», — сообщил корреспонденту URA.RU начальник пресс-службы МЧС по ХМАО Вадим Симоненко. По оперативным данным МЧС, в ХМАО зарегистрировано 49 лесных пожаров на площади более 22 тысяч гектаров. При этом, согласно космомониторингу авиалесоохраны России, в дыму сейчас находятся следующие населенные пункты: Ханты-Мансийск, Нягань, Комсомольский, Югорск, Советский, Зеленоборск, Самза, Октябрьское, Игрим, Березово. Спутниковые снимки указывают на лидирующее положение ХМАО по лесным пожарам в России. Ранее URA.RU сообщало что жителям ХМАО запретили посещать леса из-за пожаров и разводить костры. Об этом югорцев предупреждает Главное управление МЧС России по ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...