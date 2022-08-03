Ханты-Мансийск накрыло дымом от лесных пожаров

04 августа 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Фотографии не могут передать удушливый запах гари, установившийся в городе Фото: Антон Артемьев новость из сюжета Лесные пожары в России Ханты-Мансийск затягивает дымом от лесных пожаров. В воздухе чувствуется удушливый запах гари. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который находится на месте событий. «Ближайший пожар от Ханты-Мансийска на расстоянии более 100 км. Дымка, установившаяся над городом, появилась из-за изменения направления ветра и принесло в совокупности дым от лесных пожаров из Советского, Октябрьского и Березовского районов», — сообщил корреспонденту URA.RU начальник пресс-службы МЧС по ХМАО Вадим Симоненко.



По оперативным данным МЧС, в ХМАО зарегистрировано 49 лесных пожаров на площади более 22 тысяч гектаров. При этом, согласно космомониторингу авиалесоохраны России, в дыму сейчас находятся следующие населенные пункты: Ханты-Мансийск, Нягань, Комсомольский, Югорск, Советский, Зеленоборск, Самза, Октябрьское, Игрим, Березово. Спутниковые снимки указывают на лидирующее положение ХМАО по лесным пожарам в России. Так выглядит задымление в ХМАО на снимке космомониторинга Фото: Авиалесоохрана России Ранее URA.RU сообщало что жителям ХМАО запретили посещать леса из-за пожаров и разводить костры. Об этом югорцев предупреждает Главное управление МЧС России по ХМАО.

Ханты-Мансийск затягивает дымом от лесных пожаров. В воздухе чувствуется удушливый запах гари. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который находится на месте событий. «Ближайший пожар от Ханты-Мансийска на расстоянии более 100 км. Дымка, установившаяся над городом, появилась из-за изменения направления ветра и принесло в совокупности дым от лесных пожаров из Советского, Октябрьского и Березовского районов», — сообщил корреспонденту URA.RU начальник пресс-службы МЧС по ХМАО Вадим Симоненко. По оперативным данным МЧС, в ХМАО зарегистрировано 49 лесных пожаров на площади более 22 тысяч гектаров. При этом, согласно космомониторингу авиалесоохраны России, в дыму сейчас находятся следующие населенные пункты: Ханты-Мансийск, Нягань, Комсомольский, Югорск, Советский, Зеленоборск, Самза, Октябрьское, Игрим, Березово. Спутниковые снимки указывают на лидирующее положение ХМАО по лесным пожарам в России. Ранее URA.RU сообщало что жителям ХМАО запретили посещать леса из-за пожаров и разводить костры. Об этом югорцев предупреждает Главное управление МЧС России по ХМАО.