Десятки тысяч чиновников отправляют на масштабное обучение

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Чиновники проходят обучение на площадке общества «Знание» с 25 марта Фото:

Десятки тысяч чиновников отправляют на масштабное обучение. Об этом сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

До конца 2022 года планируется провести не менее 1100 лекций, в которых примут участие 140 000 федеральных государственных служащих. В частности, сотрудники Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства, Росгвардии.

Обучение будет проходить в рамках просветительского форума общества «Знание». Просветительские мероприятия проходят по четырем основным темам: критическое мышление; суверенность России и ее место в мире через призму истории; геополитика и территориальная безопасность. Чиновникам также рассказали о достижениях в области IT и кибербезопасности. Цикл обучающих лекций для государственных служащих стартовал 25 марта.

Ранее URA.RU сообщало, что редактор Российского общества «Знание» Роман Богатырев одержал победу в суперфинале четвертого сезона всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Теперь он планирует проекты по направлениям просвещения, туризма и сохранения культурного наследия.

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Десятки тысяч чиновников отправляют на масштабное обучение. Об этом сообщает пресс-служба Российского общества «Знание». До конца 2022 года планируется провести не менее 1100 лекций, в которых примут участие 140 000 федеральных государственных служащих. В частности, сотрудники Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства, Росгвардии. Обучение будет проходить в рамках просветительского форума общества «Знание». Просветительские мероприятия проходят по четырем основным темам: критическое мышление; суверенность России и ее место в мире через призму истории; геополитика и территориальная безопасность. Чиновникам также рассказали о достижениях в области IT и кибербезопасности. Цикл обучающих лекций для государственных служащих стартовал 25 марта. Ранее URA.RU сообщало, что редактор Российского общества «Знание» Роман Богатырев одержал победу в суперфинале четвертого сезона всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Теперь он планирует проекты по направлениям просвещения, туризма и сохранения культурного наследия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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