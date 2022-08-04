Десятки тысяч чиновников отправляют на масштабное обучение

04 августа 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Чиновники проходят обучение на площадке общества «Знание» с 25 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Десятки тысяч чиновников отправляют на масштабное обучение. Об этом сообщает пресс-служба Российского общества «Знание». До конца 2022 года планируется провести не менее 1100 лекций, в которых примут участие 140 000 федеральных государственных служащих. В частности, сотрудники Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства, Росгвардии. Обучение будет проходить в рамках просветительского форума общества «Знание». Просветительские мероприятия проходят по четырем основным темам: критическое мышление; суверенность России и ее место в мире через призму истории; геополитика и территориальная безопасность. Чиновникам также рассказали о достижениях в области IT и кибербезопасности. Цикл обучающих лекций для государственных служащих стартовал 25 марта. Ранее URA.RU сообщало, что редактор Российского общества «Знание» Роман Богатырев одержал победу в суперфинале четвертого сезона всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Теперь он планирует проекты по направлениям просвещения, туризма и сохранения культурного наследия.

Десятки тысяч чиновников отправляют на масштабное обучение. Об этом сообщает пресс-служба Российского общества «Знание». До конца 2022 года планируется провести не менее 1100 лекций, в которых примут участие 140 000 федеральных государственных служащих. В частности, сотрудники Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства, Росгвардии. Обучение будет проходить в рамках просветительского форума общества «Знание». Просветительские мероприятия проходят по четырем основным темам: критическое мышление; суверенность России и ее место в мире через призму истории; геополитика и территориальная безопасность. Чиновникам также рассказали о достижениях в области IT и кибербезопасности. Цикл обучающих лекций для государственных служащих стартовал 25 марта. Ранее URA.RU сообщало, что редактор Российского общества «Знание» Роман Богатырев одержал победу в суперфинале четвертого сезона всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Теперь он планирует проекты по направлениям просвещения, туризма и сохранения культурного наследия.