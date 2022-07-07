В кадровом конкурсе Кремля победил редактор общества «Знание»

07 июля 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Роман Богатырев занимается сохранением культурного наследия Фото: «Лидеры России» новость из сюжета Главный кадровый конкурс страны «Лидеры России» Редактор Российского общества «Знание», преподаватель Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС Роман Богатырев одержал победу в суперфинале четвертого сезона всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Теперь он планирует развивать проекты по направлениям просвещения, туризма и сохранения культурного наследия. «Победа в конкурсе стала для меня настоящей неожиданностью, потому что соревновались между собой в суперфинале лучшие из лучших. Я общался со знакомыми и друзьями, которые принимали участие в прошлых сезонах, пытался подтянуть теоретические знания по некоторым направлениям, но ко всему подготовиться, как мы понимаем, нельзя. Поэтому я постарался быть самим собой и, видимо, это помогло», — поделился с URA.RU своими впечатлениями Богатырев. Каждый суперфиналист конкурса «Лидеры России» получил по 1 миллиону рублей на образование. «Очень хочется потратить его с умом. Сейчас нужно дождаться окончательного распределения наставников и решить с местом обучения. Надеюсь, что конкурс поможет мне стать настоящим профессионалом», — добавил Богатырев. Всего участниками суперфинала конкурса «Лидеры России» стали 300 человек из 56 регионов России и 6 зарубежных стран, в том числе Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Победителями назвали 106 человек. Конкурс является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Редактор Российского общества «Знание», преподаватель Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС Роман Богатырев одержал победу в суперфинале четвертого сезона всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Теперь он планирует развивать проекты по направлениям просвещения, туризма и сохранения культурного наследия. «Победа в конкурсе стала для меня настоящей неожиданностью, потому что соревновались между собой в суперфинале лучшие из лучших. Я общался со знакомыми и друзьями, которые принимали участие в прошлых сезонах, пытался подтянуть теоретические знания по некоторым направлениям, но ко всему подготовиться, как мы понимаем, нельзя. Поэтому я постарался быть самим собой и, видимо, это помогло», — поделился с URA.RU своими впечатлениями Богатырев. Каждый суперфиналист конкурса «Лидеры России» получил по 1 миллиону рублей на образование. «Очень хочется потратить его с умом. Сейчас нужно дождаться окончательного распределения наставников и решить с местом обучения. Надеюсь, что конкурс поможет мне стать настоящим профессионалом», — добавил Богатырев. Всего участниками суперфинала конкурса «Лидеры России» стали 300 человек из 56 регионов России и 6 зарубежных стран, в том числе Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Победителями назвали 106 человек. Конкурс является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей».