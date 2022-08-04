Баскетболистку Грайнер признали виновной в контрабанде наркотиков

Суд признал виновной в контрабанде наркотиков экс-баскетболистку клуба УГМК Бриттни Грайнер, которую задержали в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили журналисты.
«Суд признал Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков», — передает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» слова журналиста из зала суда. Представитель прокуратуры сообщил, что в отношении нее уже собраны все доказательства вины. Спортсменку попросили лишить свободы на 9,5 лет.
URA.RU обратилось в пресс-службу Химкинского горсуда. Представитель не ответил корреспонденту агентства.
Грайнер задержали в аэропорту с картриджем гашишного масла. Спортсменка утверждала, что оно ей необходимо по медицинским показаниям. Однако силовики сочли нужным задержать ее и доставить в Химкинский городской суд. Дипломаты США просили обменять Грайнер на преступников, находящихся за пределами РФ, однако однозначного ответа российская сторона еще не дала.
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