Баскетболистку Грайнер признали виновной в контрабанде наркотиков

04 августа 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

Бриттни Грайнер не признала свою вину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков Суд признал виновной в контрабанде наркотиков экс-баскетболистку клуба УГМК Бриттни Грайнер, которую задержали в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили журналисты. «Суд признал Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков», — передает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» слова журналиста из зала суда. Представитель прокуратуры сообщил, что в отношении нее уже собраны все доказательства вины. Спортсменку попросили лишить свободы на 9,5 лет. URA.RU обратилось в пресс-службу Химкинского горсуда. Представитель не ответил корреспонденту агентства. Грайнер задержали в аэропорту с картриджем гашишного масла. Спортсменка утверждала, что оно ей необходимо по медицинским показаниям. Однако силовики сочли нужным задержать ее и доставить в Химкинский городской суд. Дипломаты США просили обменять Грайнер на преступников, находящихся за пределами РФ, однако однозначного ответа российская сторона еще не дала.

Суд признал виновной в контрабанде наркотиков экс-баскетболистку клуба УГМК Бриттни Грайнер, которую задержали в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили журналисты. «Суд признал Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков», — передает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» слова журналиста из зала суда. Представитель прокуратуры сообщил, что в отношении нее уже собраны все доказательства вины. Спортсменку попросили лишить свободы на 9,5 лет. URA.RU обратилось в пресс-службу Химкинского горсуда. Представитель не ответил корреспонденту агентства. Грайнер задержали в аэропорту с картриджем гашишного масла. Спортсменка утверждала, что оно ей необходимо по медицинским показаниям. Однако силовики сочли нужным задержать ее и доставить в Химкинский городской суд. Дипломаты США просили обменять Грайнер на преступников, находящихся за пределами РФ, однако однозначного ответа российская сторона еще не дала.