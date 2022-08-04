Баскетболистку Грайнер признали виновной в контрабанде наркотиков

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XXVII Чемпионат России по баскетболу среди женских команд (Премьер-лига): УГМК Екатеринбург - Динамо Курск, финал - матч №2. Екатеринбург, грайнер бриттни
Бриттни Грайнер не признала свою вину Фото:
новость из сюжета
Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков

Суд признал виновной в контрабанде наркотиков экс-баскетболистку клуба УГМК Бриттни Грайнер, которую задержали в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили журналисты.

«Суд признал Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков», — передает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» слова журналиста из зала суда. Представитель прокуратуры сообщил, что в отношении нее уже собраны все доказательства вины. Спортсменку попросили лишить свободы на 9,5 лет.

URA.RU обратилось в пресс-службу Химкинского горсуда. Представитель не ответил корреспонденту агентства.

Грайнер задержали в аэропорту с картриджем гашишного масла. Спортсменка утверждала, что оно ей необходимо по медицинским показаниям. Однако силовики сочли нужным задержать ее и доставить в Химкинский городской суд. Дипломаты США просили обменять Грайнер на преступников, находящихся за пределами РФ, однако однозначного ответа российская сторона еще не дала.

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Суд признал виновной в контрабанде наркотиков экс-баскетболистку клуба УГМК Бриттни Грайнер, которую задержали в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили журналисты. «Суд признал Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков», — передает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» слова журналиста из зала суда. Представитель прокуратуры сообщил, что в отношении нее уже собраны все доказательства вины. Спортсменку попросили лишить свободы на 9,5 лет. URA.RU обратилось в пресс-службу Химкинского горсуда. Представитель не ответил корреспонденту агентства. Грайнер задержали в аэропорту с картриджем гашишного масла. Спортсменка утверждала, что оно ей необходимо по медицинским показаниям. Однако силовики сочли нужным задержать ее и доставить в Химкинский городской суд. Дипломаты США просили обменять Грайнер на преступников, находящихся за пределами РФ, однако однозначного ответа российская сторона еще не дала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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