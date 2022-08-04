Свердловскую сотрудницу полиции уволили после пьяной езды

Сотрудницу полиции силовики поймали пьяной за рулем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудницу миграционного отдела ОМВД по городу Полевскому (Свердловская область) уволили из полиции и лишили водительских прав после того, как поймали пьяной за рулем Range Rover. Об этом сообщили в социальных сетях.

«[Сотрудница] села за руль семейного Range Rover подвыпившей, попалась на глаза ДПСникам, дунула в алкотестер. На дисплее высветилось 0,8 промилле. Ее уволили и лишили прав», — передает telegram-канал «Лампа» со ссылкой на источник. Там уточнили, что скандальная сотрудница полиции должна будет заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Он отметил, что в свердловском МВД по требованию начальника главка полиции генерала Александра Мешкова «безжалостно расстаются» с любым сотрудником, работником или госслужащим, вне зависимости от должности, звания и заслуг в случае, «если он был уличен в нарушении ПДД „под мухой“».

«Только за 7 месяцев 2022 года представители ДПС свердловской ГИБДД выявили свыше 5800 пьяных „шумахеров“. В том числе 6 сотрудников ОВД и одну госслужащую. Большая часть гражданских нарушителей лишены водительских прав и оштрафованы. По остальным материалы находятся в работе. Что касается семерых представителей ОВД, все они уже уволены. И люди в погонах, и гражданские должны усвоить простой постулат: пьяный за рулем — это преступник. Так что не советую никому рисковать собственной жизнью и жизнями других участников дорожного движения, а также своими водительскими правами», — отметил полковник Горелых.

Ранее в Нижнем Тагиле уволили полковника полиции, который находился за рулем, будучи пьяным. Он отказывался проходить медицинское освидетельствование.