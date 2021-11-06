Высокопоставленный свердловский офицер попался на пьяной езде

За пьяную езду силовика пообещали уволить Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Нижнем Тагиле задержали подполковника полиции, начальника службы участковых и ПДН из отдела полиции № 16. Он вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения и отказался от прохождения медосвидетельствования. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Наряд ГИБДД выявил представителя службы участковых уполномоченных ОП № 16 ОВД Нижнего Тагила с признаками опьянения при управлении личным транспортным средством. За отказ от медицинского освидетельствования полицейский в кратчайший срок будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — пояснил Валерий Горелых.

При этом сообщается, что силовик находился не на службе. До пенсии ему оставалось меньше года.