06 ноября 2021
05 ноября 2021

Высокопоставленный свердловский офицер попался на пьяной езде

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, подполковник, полиция
За пьяную езду силовика пообещали уволить Фото:

В Нижнем Тагиле задержали подполковника полиции, начальника службы участковых и ПДН из отдела полиции № 16. Он вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения и отказался от прохождения медосвидетельствования. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Наряд ГИБДД выявил представителя службы участковых уполномоченных ОП № 16 ОВД Нижнего Тагила с признаками опьянения при управлении личным транспортным средством. За отказ от медицинского освидетельствования полицейский в кратчайший срок будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — пояснил Валерий Горелых.

При этом сообщается, что силовик находился не на службе. До пенсии ему оставалось меньше года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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