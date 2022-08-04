Генштаб Украины признал успехи российских военных в Авдеевке

04 августа 2022 в 21:34 Размер текста - 17 +

Россия вытеснила ВСУ с позиций у Авдеевки Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска вытеснили украинскую армию с позиций, которые находятся около города Авдеевки, расположенного в Донецкой народной республике. Такое заявление сделал начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов. «В ходе наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы ВС РФ удалось вытеснить украинские войска. ВСУ вынуждены были покинуть Семигорье и перейти к обороне на восточных окраинах Кодемы», — его слова приводит РИА «Новости». Таким образом, по направлению Спартак — Авдеевка украинские военные ушли с шахты Бутовка. Ранее стало известно, что неонацисты под видом спасения от обстрелов привезли на территорию коксохимического завода в Авдеевке мирных жителей. Они удерживают людей там в качестве живого щита. Авдеевка находится в ДНР, значительную часть которой контролируют российские военные с начала спецоперации. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме того, под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождена вся территория Луганской народной республики. Кроме того, союзные силы выбили ВСУ с окраин Марьинки, пишет «Национальная служба новостей». Войскам удалось добиться успехов в районе Авдеевки, а также Соледара и Артемовска, уточняет телеканал 360.

Российские войска вытеснили украинскую армию с позиций, которые находятся около города Авдеевки, расположенного в Донецкой народной республике. Такое заявление сделал начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов. «В ходе наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы ВС РФ удалось вытеснить украинские войска. ВСУ вынуждены были покинуть Семигорье и перейти к обороне на восточных окраинах Кодемы», — его слова приводит РИА «Новости». Таким образом, по направлению Спартак — Авдеевка украинские военные ушли с шахты Бутовка. Ранее стало известно, что неонацисты под видом спасения от обстрелов привезли на территорию коксохимического завода в Авдеевке мирных жителей. Они удерживают людей там в качестве живого щита. Авдеевка находится в ДНР, значительную часть которой контролируют российские военные с начала спецоперации. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме того, под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождена вся территория Луганской народной республики. Кроме того, союзные силы выбили ВСУ с окраин Марьинки, пишет «Национальная служба новостей». Войскам удалось добиться успехов в районе Авдеевки, а также Соледара и Артемовска, уточняет телеканал 360.