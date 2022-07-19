МО: ВСУ удерживают гражданских на заводе в Авдеевке как живой щит

20 июля 2022 в 00:17 Размер текста - 17 +

Неонацисты удерживают мирных жителей на заводе в Авдеевке в качестве живого щита Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Неонацисты под видом «спасения» от обстрелов привезли на территорию коксохимического завода в Авдеевке Донецкой народной республики (ДНР) мирных жителей и удерживают их как живой щит. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Авдеевке Донецкой Народной Республики неонацисты под предлогом якобы спасения от артиллерийских обстрелов привезли на территорию коксохимического завода мирных граждан и удерживают их в качестве живого щита. При этом на предприятии боевики разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, «цель этих циничных действий украинских националистов — спровоцировать ответный огонь, после чего по уже отработанному сценарию с широким освещением в СМИ обвинить союзные войска в якобы «неизбирательных ударах» по гражданскому населению. Ранее стало известно, что украинские националисты захватили детский приют в Славянске Донецкой народной республики (ДНР) и взяли в заложники детей и воспитателей. В подвале здания нацисты насильно удерживают их в качестве «живого щита», подчеркивали в ведомстве. Также сообщалось, что в Николаеве, Харькове и Краматорске украинские боевики издеваются над больными детьми в захваченных стационарах. Россия 24 февраля начала спецоперацию на территории Украины. Основными ее целями, по словам президента РФ, являются демилитаризация и денацификация республики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Неонацисты под видом «спасения» от обстрелов привезли на территорию коксохимического завода в Авдеевке Донецкой народной республики (ДНР) мирных жителей и удерживают их как живой щит. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Авдеевке Донецкой Народной Республики неонацисты под предлогом якобы спасения от артиллерийских обстрелов привезли на территорию коксохимического завода мирных граждан и удерживают их в качестве живого щита. При этом на предприятии боевики разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, «цель этих циничных действий украинских националистов — спровоцировать ответный огонь, после чего по уже отработанному сценарию с широким освещением в СМИ обвинить союзные войска в якобы «неизбирательных ударах» по гражданскому населению. Ранее стало известно, что украинские националисты захватили детский приют в Славянске Донецкой народной республики (ДНР) и взяли в заложники детей и воспитателей. В подвале здания нацисты насильно удерживают их в качестве «живого щита», подчеркивали в ведомстве. Также сообщалось, что в Николаеве, Харькове и Краматорске украинские боевики издеваются над больными детьми в захваченных стационарах. Россия 24 февраля начала спецоперацию на территории Украины. Основными ее целями, по словам президента РФ, являются демилитаризация и денацификация республики.