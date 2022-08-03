В Перми больше суток спасали застрявшее в мазуте животное

04 августа 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

Животное вытаскивали вручную, техника не смогла подъехать к месту ЧП вручную, техника не смогла подъехать к месту ЧП Фото: Анна Майорова © URA.RU В пермском микрорайоне Гайва спасатели больше 24-х часов вытаскивали корову весом в полтонны из ливневой канализации возле железной дороги. Место было слишком узким и заполнено мазутом, поэтому самостоятельно животное выбраться было не в силах, сообщает 59.ru. «Животное провалилась в ливневую канализацию в среду, 3 августа. Место безлюдное, заросшее высокой травой, а рядом только линия железной дороги. Но очевидцы все-таки заметили корову и позвонили спасателям», — сообщает 59.ru. До утра спасатели резали с помощью специальных инструментов железобетонные конструкции, в которые попало животное. На второй день помогать присоединились работники железной дороги. Корову вытащили наверх с помощью пожарных рукавов, так как веревки причинили бы ей боль. После спасения животное накормили и дали воды.

В пермском микрорайоне Гайва спасатели больше 24-х часов вытаскивали корову весом в полтонны из ливневой канализации возле железной дороги. Место было слишком узким и заполнено мазутом, поэтому самостоятельно животное выбраться было не в силах, сообщает 59.ru. «Животное провалилась в ливневую канализацию в среду, 3 августа. Место безлюдное, заросшее высокой травой, а рядом только линия железной дороги. Но очевидцы все-таки заметили корову и позвонили спасателям», — сообщает 59.ru. До утра спасатели резали с помощью специальных инструментов железобетонные конструкции, в которые попало животное. На второй день помогать присоединились работники железной дороги. Корову вытащили наверх с помощью пожарных рукавов, так как веревки причинили бы ей боль. После спасения животное накормили и дали воды.