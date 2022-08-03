03 августа 2022

В Перми больше суток спасали застрявшее в мазуте животное

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молочная ферма Балтымского агропромышленного комплекса. Свердловская область, поселок Балтым, коровы, ферма, корова, коровник, животноводство, молочная ферма, сельское хозяйство
Животное вытаскивали вручную, техника не смогла подъехать к месту ЧП вручную, техника не смогла подъехать к месту ЧП Фото:

В пермском микрорайоне Гайва спасатели больше 24-х часов вытаскивали корову весом в полтонны из ливневой канализации возле железной дороги. Место было слишком узким и заполнено мазутом, поэтому самостоятельно животное выбраться было не в силах, сообщает 59.ru.

«Животное провалилась в ливневую канализацию в среду, 3 августа. Место безлюдное, заросшее высокой травой, а рядом только линия железной дороги. Но очевидцы все-таки заметили корову и позвонили спасателям», — сообщает 59.ru.

До утра спасатели резали с помощью специальных инструментов железобетонные конструкции, в которые попало животное. На второй день помогать присоединились работники железной дороги. Корову вытащили наверх с помощью пожарных рукавов, так как веревки причинили бы ей боль. После спасения животное накормили и дали воды.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В пермском микрорайоне Гайва спасатели больше 24-х часов вытаскивали корову весом в полтонны из ливневой канализации возле железной дороги. Место было слишком узким и заполнено мазутом, поэтому самостоятельно животное выбраться было не в силах, сообщает 59.ru. «Животное провалилась в ливневую канализацию в среду, 3 августа. Место безлюдное, заросшее высокой травой, а рядом только линия железной дороги. Но очевидцы все-таки заметили корову и позвонили спасателям», — сообщает 59.ru. До утра спасатели резали с помощью специальных инструментов железобетонные конструкции, в которые попало животное. На второй день помогать присоединились работники железной дороги. Корову вытащили наверх с помощью пожарных рукавов, так как веревки причинили бы ей боль. После спасения животное накормили и дали воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...