04 августа 2022

Премьер Венгрии Орбан раскрыл, без чего не будет мира на Украине

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Премьер Венгрии Орбан заявил, что мира на Украине не будет без переговоров РФ и США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мир на Украине не будет достигнут без переговоров России и США. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Без американо-российских переговоров на Украине никогда не будет мира», — сказал он в ходе Конференции консервативных политических действий в Далласе, передает ТАСС. Он подчеркнул, что стратегия мировых лидеров обостряет и продлевает конфликт и снижает шансы на мирное урегулирование конфликта.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины идет с 24 февраля. Ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида и завершить боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках.

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Мир на Украине не будет достигнут без переговоров России и США. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Без американо-российских переговоров на Украине никогда не будет мира», — сказал он в ходе Конференции консервативных политических действий в Далласе, передает ТАСС. Он подчеркнул, что стратегия мировых лидеров обостряет и продлевает конфликт и снижает шансы на мирное урегулирование конфликта. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины идет с 24 февраля. Ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида и завершить боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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