Премьер Венгрии Орбан раскрыл, без чего не будет мира на Украине

Премьер Венгрии Орбан заявил, что мира на Украине не будет без переговоров РФ и США
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мир на Украине не будет достигнут без переговоров России и США. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Без американо-российских переговоров на Украине никогда не будет мира», — сказал он в ходе Конференции консервативных политических действий в Далласе, передает ТАСС. Он подчеркнул, что стратегия мировых лидеров обостряет и продлевает конфликт и снижает шансы на мирное урегулирование конфликта.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины идет с 24 февраля. Ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида и завершить боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
Подпишитесь на наш дайджест!