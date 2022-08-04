04 августа 2022

У курганского бизнеса в сфере образования появились возможности

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Клипарт. Курган, мама с ребенком, материнство, детский сад, материнский капитал, дети, малыши, мама и ребенок, родительство, маткапитал
Направление социального предпринимательства в сфере детского допобразования популярно в Кургане Фото:

Для предпринимателей Кургана, ведущих деятельность в сфере образования, открылись новые возможности. Бизнес-сообщество Курганской области прокомментировало в своем Telegram-канале закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, о праве использовать маткапитал для оплаты образования, которое предоставляют индивидуальные предприниматели.

«Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, детских кружков и секций, открытых индивидуальными предпринимателями. Мера будет действовать при наличии лицензий у владельцев образовательных площадок», — напоминает в Telegram-канале бизнес-сообщество региона.

Предприниматели также отмечают, что по данным конкурса «Лучший социальный проект года» направление соцпредпринимательства в области дополнительного образования и воспитания детей уже несколько лет занимает лидирующие позиции по количеству заявок. Так, в 2021 году их поступило почти 600.

Ранее URA.RU сообщало, в России расширили возможности использования маткапитала. Теперь можно оплачивать пребывание ребенка в детском саду, который создан индивидуальным предпринимателем.

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Для предпринимателей Кургана, ведущих деятельность в сфере образования, открылись новые возможности. Бизнес-сообщество Курганской области прокомментировало в своем Telegram-канале закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, о праве использовать маткапитал для оплаты образования, которое предоставляют индивидуальные предприниматели. «Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, детских кружков и секций, открытых индивидуальными предпринимателями. Мера будет действовать при наличии лицензий у владельцев образовательных площадок», — напоминает в Telegram-канале бизнес-сообщество региона. Предприниматели также отмечают, что по данным конкурса «Лучший социальный проект года» направление соцпредпринимательства в области дополнительного образования и воспитания детей уже несколько лет занимает лидирующие позиции по количеству заявок. Так, в 2021 году их поступило почти 600. Ранее URA.RU сообщало, в России расширили возможности использования маткапитала. Теперь можно оплачивать пребывание ребенка в детском саду, который создан индивидуальным предпринимателем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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