Путин расширил возможности использования маткапиатала

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин разрешил тратить маткапитал на оплату частных детских садов Фото:

В России разрешили использовать материнский капитал для оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести изменения в часть 1 стать 11 Федерального закона. Дополнить его словами: „а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом об образовании“», — говорится в указе Путина.

Ранее правительство России поддержало инициативу о расширении перечня возможностей использования материнского капитала. Теперь граждане смогут оплачивать пребывание ребенка в детском саду, который создан индивидуальным предпринимателем.

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В России разрешили использовать материнский капитал для оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести изменения в часть 1 стать 11 Федерального закона. Дополнить его словами: „а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом об образовании“», — говорится в указе Путина. Ранее правительство России поддержало инициативу о расширении перечня возможностей использования материнского капитала. Теперь граждане смогут оплачивать пребывание ребенка в детском саду, который создан индивидуальным предпринимателем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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