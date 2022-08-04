04 августа 2022

Клава Кока набирает идеи для своего шоу, глядя на известный цирк. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока на открытии фестиваля Студенческая весна. Челябинск, артист, концерт, музыка, молодежь, клава кока, поп певица, поп-культура, молодежная культура, попса
Клава Кока продолжает отдыхать перед масштабным концертом Фото:

Певица, уроженка Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) набирает идеи для собственного сольного шоу «Magic Show Бал Клавы Коки», которое состоится 23 октября в Москве на «ЦСКА Арене», глядя на цирк дю Солей («Cirque du Soleil» — канадская компания, работающая в сфере развлечений, цирк известен своим принципиальным отказом от работы с животными — прим. ред.). Об этом она заявила в своем telegram-канале.

«Las Vegas! Первым делом пошла на цирк дю Солей, шоу „The Beatles“. Ничего подобного раньше не видела, [осталась] под большим впечатлением. Набираю идеи для своего большого шоу в Москве», — написала Клава Кока. Артистка призналась, что очень переживает, потому что времени до шоу остается все меньше и меньше.

Ранее агентство писало, что Клава Кока покинула Россию. Певица улетела в Лос-Анджелес в отпуск, чтобы набраться сил перед масштабным концертом и отдохнуть от пристального внимания фанатов.

Клава Кока вдохновляется цирком дю Солей
Фото:

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Певица, уроженка Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) набирает идеи для собственного сольного шоу «Magic Show Бал Клавы Коки», которое состоится 23 октября в Москве на «ЦСКА Арене», глядя на цирк дю Солей («Cirque du Soleil» — канадская компания, работающая в сфере развлечений, цирк известен своим принципиальным отказом от работы с животными — прим. ред.). Об этом она заявила в своем telegram-канале. «Las Vegas! Первым делом пошла на цирк дю Солей, шоу „The Beatles“. Ничего подобного раньше не видела, [осталась] под большим впечатлением. Набираю идеи для своего большого шоу в Москве», — написала Клава Кока. Артистка призналась, что очень переживает, потому что времени до шоу остается все меньше и меньше. Ранее агентство писало, что Клава Кока покинула Россию. Певица улетела в Лос-Анджелес в отпуск, чтобы набраться сил перед масштабным концертом и отдохнуть от пристального внимания фанатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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