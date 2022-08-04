Клава Кока набирает идеи для своего шоу, глядя на известный цирк. Скрин

05 августа 2022 в 06:23 Размер текста - 17 +

Клава Кока продолжает отдыхать перед масштабным концертом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певица, уроженка Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) набирает идеи для собственного сольного шоу «Magic Show Бал Клавы Коки», которое состоится 23 октября в Москве на «ЦСКА Арене», глядя на цирк дю Солей («Cirque du Soleil» — канадская компания, работающая в сфере развлечений, цирк известен своим принципиальным отказом от работы с животными — прим. ред.). Об этом она заявила в своем telegram-канале. «Las Vegas! Первым делом пошла на цирк дю Солей, шоу „The Beatles“. Ничего подобного раньше не видела, [осталась] под большим впечатлением. Набираю идеи для своего большого шоу в Москве», — написала Клава Кока. Артистка призналась, что очень переживает, потому что времени до шоу остается все меньше и меньше. Ранее агентство писало, что Клава Кока покинула Россию. Певица улетела в Лос-Анджелес в отпуск, чтобы набраться сил перед масштабным концертом и отдохнуть от пристального внимания фанатов. Клава Кока вдохновляется цирком дю Солей Фото: telegram-канала Клавы Коки

Певица, уроженка Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) набирает идеи для собственного сольного шоу «Magic Show Бал Клавы Коки», которое состоится 23 октября в Москве на «ЦСКА Арене», глядя на цирк дю Солей («Cirque du Soleil» — канадская компания, работающая в сфере развлечений, цирк известен своим принципиальным отказом от работы с животными — прим. ред.). Об этом она заявила в своем telegram-канале. «Las Vegas! Первым делом пошла на цирк дю Солей, шоу „The Beatles“. Ничего подобного раньше не видела, [осталась] под большим впечатлением. Набираю идеи для своего большого шоу в Москве», — написала Клава Кока. Артистка призналась, что очень переживает, потому что времени до шоу остается все меньше и меньше. Ранее агентство писало, что Клава Кока покинула Россию. Певица улетела в Лос-Анджелес в отпуск, чтобы набраться сил перед масштабным концертом и отдохнуть от пристального внимания фанатов.