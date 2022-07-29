Клаву Коку приняли за звезду даже англоговорящие люди Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уроженка Екатеринбурга певица Клава Кока (Клавдия Высокова) улетела в Лос-Анджелес в отпуск, чтобы набраться сил перед масштабным концертом и отдохнуть от пристального внимания фанатов. Однако и там ей не удалось этого сделать. Об этом девушка рассказала в своем telegram-канале.

«Как же это круто, когда к тебе никто не подходит фоткаться. Можно гулять и просто наслаждаться. Но, если честно, ко мне подходит очень много людей, чтобы просто познакомиться», — заявила певица.

Также она рассказала, что к ней подошли двое англоговорящих людей, которые сказали, что певица выглядит как звезда, и захотели с ней сфотографироваться. Клава Кока согласилась, а после этого люди попросили посмотреть ее аккаунт в Instagram (деятельность запрещена в РФ, внесен в список запрещенных сайтов). Люди удивились, когда певица действительно оказалась популярной исполнительницей в России.

Ранее певица Клава Кока продала билет за 10 миллионов рублей на свой сольный концерт «Magic Show Бал Клавы Коки», который состоится 23 октября в Москве на стадионе «ЦСКА Арена». При этом на День металлурга исполнительница собрала рекордное количество зрителей для небольшого города в Свердловской области — на ее концерт в Каменск-Уральском пришло 50 тысяч человек.