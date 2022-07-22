Но со временем билет пропал из продажи (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) продает билет на свой сольный концерт «Magic Show Бал Клавы Коки», который пройдет 23 октября в Москве на стадионе «ЦСКА Арена». Билет находится в продаже на сайте Клавы Коки.

«Эксклюзивный билет. Клава Кока делает настолько крутой magic-бал, стоимость билетов дошла до 10 000 000 рублей. Такой ценник — впервые за всю историю российского шоу-бизнеса», — говорится в описании билета.

Купить можно всего один такой билет. Покупая его, человек сможет находиться не перед сценой и даже не в vip-ложе, а на одной сцене с артисткой. Тем самым, став частью шоу перед тысячами людей, спустившись на сцену сверху во время выступления Коки.

Правда, со временем возможность приобрести билет — пропала. На сайте исчезла информация о билете. Кнопка выбора стала неактивной. Диапазон цен изменился с 1 300 — 10 000 000 рублей до 1 300 — 7000 рублей. Корреспондент URA.RU обратился к концертному менеджеру Клавы Коки, чтобы узнать, продали билет или сняли с продажи. На момент публикации ответ не поступил.

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