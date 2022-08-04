Тюменским горничным предлагают заработать в Израиле 250 тысяч

Тюменцев приглашают на работу в израильские отели Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени горничных приглашают на работу в отели Израиля. Работодатель гарантирует зарплату до 250 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке Avito.

«Тюменская область, Тюмень. Центральный район. Вакансия: горничные в отели. График работы: полный день. Зарплата 170-250 тысяч рублей. Выплаты дважды в месяц. Оплата за проживание происходит с вычетом из зарплаты, заранее платить не нужно. Предоставляем 3-ех, 4-ех комнатные квартиры (в комнате по два, редко по три человека)», — говорится в объявлении.

Отмечается, что перелет в Израиль работник оплачивает самостоятельно. Также работодатель указал, что рассматриваются кандидатов без опыта работы и любого возраста и пола.

Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашают на работу в израильский общепит. Зарплата, которую готовы платить сотрудникам, составляет 150-250 тысяч рублей.