04 августа 2022
03 августа 2022

Тюменским горничным предлагают заработать в Израиле 250 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев на Уральской индустриальной биеннале в гостинице Исеть. Екатеринбург, отель, уборка номера
Тюменцев приглашают на работу в израильские отели Фото:

В Тюмени горничных приглашают на работу в отели Израиля. Работодатель гарантирует зарплату до 250 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке Avito.

«Тюменская область, Тюмень. Центральный район. Вакансия: горничные в отели. График работы: полный день. Зарплата 170-250 тысяч рублей. Выплаты дважды в месяц. Оплата за проживание происходит с вычетом из зарплаты, заранее платить не нужно. Предоставляем 3-ех, 4-ех комнатные квартиры (в комнате по два, редко по три человека)», — говорится в объявлении.

Отмечается, что перелет в Израиль работник оплачивает самостоятельно. Также работодатель указал, что рассматриваются кандидатов без опыта работы и любого возраста и пола.

Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашают на работу в израильский общепит. Зарплата, которую готовы платить сотрудникам, составляет 150-250 тысяч рублей.

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В Тюмени горничных приглашают на работу в отели Израиля. Работодатель гарантирует зарплату до 250 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке Avito. «Тюменская область, Тюмень. Центральный район. Вакансия: горничные в отели. График работы: полный день. Зарплата 170-250 тысяч рублей. Выплаты дважды в месяц. Оплата за проживание происходит с вычетом из зарплаты, заранее платить не нужно. Предоставляем 3-ех, 4-ех комнатные квартиры (в комнате по два, редко по три человека)», — говорится в объявлении. Отмечается, что перелет в Израиль работник оплачивает самостоятельно. Также работодатель указал, что рассматриваются кандидатов без опыта работы и любого возраста и пола. Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашают на работу в израильский общепит. Зарплата, которую готовы платить сотрудникам, составляет 150-250 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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