Посольство РФ в США обратилось к американцам и призвало их обратить внимание на зверства и преступления киевского режима против мирных граждан. Заявление опубликовано в официальном telegram-канале российской дипмиссии.
«Обратили внимание, что исследование НПО Amnesty International от 4 августа по ситуации на Украине нашло широкое отражение в материалах информагентств США. В документе, в частности, отмечается: украинские военные подвергают мирных жителей смертельной опасности, оборудуя места дислокации и размещая вооружения на территории школ и больниц. Надеемся, что исследование правозащитников поможет аудитории в Соединенных Штатах сделать правильные выводы. Боевики нацформирований убивают мирных жителей. В последние дни усилились обстрела Донецка, в результате которых гибнут старики, женщины и дети», — говорится в заявлении посольства.
Ранее американская НПО Amnesty International опубликовало доклад о действиях украинской армии, пишет RT. Согласно докладу, ВСУ напрямую нарушают нормы международного гуманитарного права и размещают свою артиллерию в жилых домах, подвергая опасности мирных жителей.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от украинских националистов. Глава государства подчеркнул, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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Посольство РФ в США обратилось к американцам и призвало их обратить внимание на зверства и преступления киевского режима против мирных граждан. Заявление опубликовано в официальном telegram-канале российской дипмиссии. «Обратили внимание, что исследование НПО Amnesty International от 4 августа по ситуации на Украине нашло широкое отражение в материалах информагентств США. В документе, в частности, отмечается: украинские военные подвергают мирных жителей смертельной опасности, оборудуя места дислокации и размещая вооружения на территории школ и больниц. Надеемся, что исследование правозащитников поможет аудитории в Соединенных Штатах сделать правильные выводы. Боевики нацформирований убивают мирных жителей. В последние дни усилились обстрела Донецка, в результате которых гибнут старики, женщины и дети», — говорится в заявлении посольства. Ранее американская НПО Amnesty International опубликовало доклад о действиях украинской армии, пишет RT. Согласно докладу, ВСУ напрямую нарушают нормы международного гуманитарного права и размещают свою артиллерию в жилых домах, подвергая опасности мирных жителей. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от украинских националистов. Глава государства подчеркнул, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.