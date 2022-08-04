Мотоциклист попал в больницу после ДТП в ЯНАО

Мотоциклист не справился с управлением (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) на улице Нефтяников мотоциклист врезался в иномарку. Он госпитализирован, сообщает Госавтоинспекция Ямала на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Водитель мотоцикла „Хонда“ не справился с управлением, допустил столкновение с а/м „Форд“. В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован», — указано в сообщении.

Авария произошла вечером 4 августа. Всего за сутки на дорогах округа зарегистрировано десять ДТП.

Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске мотоциклист столкнулся с трактором в промышленной зоне. В результате ДТП он скончался на месте.