04 августа 2022
03 августа 2022

Мотоциклист попал в больницу после ДТП в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Мотоциклист не справился с управлением (архивное фото) Фото:

В Муравленко (ЯНАО) на улице Нефтяников мотоциклист врезался в иномарку. Он госпитализирован, сообщает Госавтоинспекция Ямала на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Водитель мотоцикла „Хонда“ не справился с управлением, допустил столкновение с а/м „Форд“. В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован», — указано в сообщении.

Авария произошла вечером 4 августа. Всего за сутки на дорогах округа зарегистрировано десять ДТП.

Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске мотоциклист столкнулся с трактором в промышленной зоне. В результате ДТП он скончался на месте.

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В Муравленко (ЯНАО) на улице Нефтяников мотоциклист врезался в иномарку. Он госпитализирован, сообщает Госавтоинспекция Ямала на странице в соцсети «ВКонтакте». «Водитель мотоцикла „Хонда“ не справился с управлением, допустил столкновение с а/м „Форд“. В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован», — указано в сообщении. Авария произошла вечером 4 августа. Всего за сутки на дорогах округа зарегистрировано десять ДТП. Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске мотоциклист столкнулся с трактором в промышленной зоне. В результате ДТП он скончался на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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