Мотоциклист погиб в ДТП в Ноябрьске

В Ноябрьске случилось ДТП со смертельным исходом. Мотоциклист столкнулся с трактором в промышленной зоне города. В результате ДТП он скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД России по ЯНАО.
«Ориентировочно в 11:50 в промзоне города Ноябрьск произошло столкновение фронтального погрузчика и мотоцикла. В результате ДТП водитель мотоцикла 1991 года рождения скончался на месте происшествия от полученных травм», — рассказали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО.
После ДТП на место происшествия прибыла машины скорой помощи. Медики в течение 30 минут реанимировали пострадавшего, но травмы мужчины оказались слишком тяжелыми. Он скончался на месте аварии.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО в ДТП погиб водитель мопеда. Он допустил наезд на полосу встречного движения и врезался в проезжающий там автомобиль.
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В Ноябрьске случилось ДТП со смертельным исходом. Мотоциклист столкнулся с трактором в промышленной зоне города. В результате ДТП он скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД России по ЯНАО. «Ориентировочно в 11:50 в промзоне города Ноябрьск произошло столкновение фронтального погрузчика и мотоцикла. В результате ДТП водитель мотоцикла 1991 года рождения скончался на месте происшествия от полученных травм», — рассказали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО. После ДТП на место происшествия прибыла машины скорой помощи. Медики в течение 30 минут реанимировали пострадавшего, но травмы мужчины оказались слишком тяжелыми. Он скончался на месте аварии. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО в ДТП погиб водитель мопеда. Он допустил наезд на полосу встречного движения и врезался в проезжающий там автомобиль.