Мотоциклист погиб в ДТП в Ноябрьске

Водитель мотоцикла столкнулся с трактором в промышленной зоне города Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Ноябрьске случилось ДТП со смертельным исходом. Мотоциклист столкнулся с трактором в промышленной зоне города. В результате ДТП он скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД России по ЯНАО.

«Ориентировочно в 11:50 в промзоне города Ноябрьск произошло столкновение фронтального погрузчика и мотоцикла. В результате ДТП водитель мотоцикла 1991 года рождения скончался на месте происшествия от полученных травм», — рассказали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО.

После ДТП на место происшествия прибыла машины скорой помощи. Медики в течение 30 минут реанимировали пострадавшего, но травмы мужчины оказались слишком тяжелыми. Он скончался на месте аварии.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО в ДТП погиб водитель мопеда. Он допустил наезд на полосу встречного движения и врезался в проезжающий там автомобиль.