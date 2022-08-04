Главврач больницы в городе ЯНАО покинул пост

Нового главного врача выберут из кадрового резерва
В Муравленко (ЯНАО) с поста главного врача городской больницы ушел Олег Казаков. Об уходе журналистам рассказали в окружном депздраве.
«В Муравленко главный врач городской больницы вышел на пенсию еще после майских праздников», — сообщили МК «Ямал» в департаменте. В ведомстве уточнили, что нового главного врача выберут из кадрового резерва.
Ранее URA.RU писало, что в Губкинском центральная городская больница осталась без главного врача. Светлана Боровкова, занимающая эту должность, сейчас в отпуске, сразу после которого уйдет на пенсию.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»