04 августа 2022
03 августа 2022

Главврач больницы в городе ЯНАО покинул пост

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, кресло главы
Нового главного врача выберут из кадрового резерва Фото:

В Муравленко (ЯНАО) с поста главного врача городской больницы ушел Олег Казаков. Об уходе журналистам рассказали в окружном депздраве.

«В Муравленко главный врач городской больницы вышел на пенсию еще после майских праздников», — сообщили МК «Ямал» в департаменте. В ведомстве уточнили, что нового главного врача выберут из кадрового резерва.

Ранее URA.RU писало, что в Губкинском центральная городская больница осталась без главного врача. Светлана Боровкова, занимающая эту должность, сейчас в отпуске, сразу после которого уйдет на пенсию.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

В Муравленко (ЯНАО) с поста главного врача городской больницы ушел Олег Казаков. Об уходе журналистам рассказали в окружном депздраве. «В Муравленко главный врач городской больницы вышел на пенсию еще после майских праздников», — сообщили МК «Ямал» в департаменте. В ведомстве уточнили, что нового главного врача выберут из кадрового резерва. Ранее URA.RU писало, что в Губкинском центральная городская больница осталась без главного врача. Светлана Боровкова, занимающая эту должность, сейчас в отпуске, сразу после которого уйдет на пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...