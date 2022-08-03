Больница одного из городов ЯНАО осталась без главврача

ЦГБ Губкинского временно работает без главного врача
В Губкинском центральная городская больница осталась без главного врача. Светлана Боровкова, занимающая эту должность, сейчас в отпуске, сразу после которого уйдет на пенсию, сообщили в правительстве региона.
«Главный врач Губкинской ЦГБ правда покинула пост. Новый главврач будет выбран из кадрового резерва на основе компетенций кандидатов в ближайшее время», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО главного врача Яр-Салинской центральной районной больницы накажут за многомиллионные долги. По данным прокуратуры он задолжал более 13 млн рублей за коммунальные услуги.
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