03 августа 2022

Больница одного из городов ЯНАО осталась без главврача

© Служба новостей «URA.RU»
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Совместная пресс-конференция Правительства Курганской области и компании
ЦГБ Губкинского временно работает без главного врача Фото:

В Губкинском центральная городская больница осталась без главного врача. Светлана Боровкова, занимающая эту должность, сейчас в отпуске, сразу после которого уйдет на пенсию, сообщили в правительстве региона.

«Главный врач Губкинской ЦГБ правда покинула пост. Новый главврач будет выбран из кадрового резерва на основе компетенций кандидатов в ближайшее время», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО главного врача Яр-Салинской центральной районной больницы накажут за многомиллионные долги. По данным прокуратуры он задолжал более 13 млн рублей за коммунальные услуги.

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В Губкинском центральная городская больница осталась без главного врача. Светлана Боровкова, занимающая эту должность, сейчас в отпуске, сразу после которого уйдет на пенсию, сообщили в правительстве региона. «Главный врач Губкинской ЦГБ правда покинула пост. Новый главврач будет выбран из кадрового резерва на основе компетенций кандидатов в ближайшее время», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО главного врача Яр-Салинской центральной районной больницы накажут за многомиллионные долги. По данным прокуратуры он задолжал более 13 млн рублей за коммунальные услуги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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