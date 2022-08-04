04 августа 2022

Минтруд РФ получил новый план по льготам работающим пенсионерам

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В Минтруде рассмотрят новые льготы для работающих пенсионеров Фото:

В Минтруд РФ направили предложение об освобождении от НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении. Соответствующее предложение подготовил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Нередко роль родителей, которые нуждаются в государственной поддержке, выполняют работающие пенсионеры. В целях поддержки данной категории граждан прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан, достигших пенсионного возраста, но продолжающих вести трудовую деятельность, от уплаты НДФЛ с заработной платы в случае, если на иждивении у них имеются малолетние дети в возрасте до 14 лет», — передает RT текст письма Орлова в Минтруд.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект, предполагающий налоговые возвраты до 50% для работающих пенсионеров. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов считает, что такой вычет станет для работающий пенсионеров полноценной заменой индексации пенсии, передает «Национальная служба новостей».

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В Минтруд РФ направили предложение об освобождении от НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении. Соответствующее предложение подготовил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Нередко роль родителей, которые нуждаются в государственной поддержке, выполняют работающие пенсионеры. В целях поддержки данной категории граждан прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан, достигших пенсионного возраста, но продолжающих вести трудовую деятельность, от уплаты НДФЛ с заработной платы в случае, если на иждивении у них имеются малолетние дети в возрасте до 14 лет», — передает RT текст письма Орлова в Минтруд. Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект, предполагающий налоговые возвраты до 50% для работающих пенсионеров. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов считает, что такой вычет станет для работающий пенсионеров полноценной заменой индексации пенсии, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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