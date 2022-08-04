Минтруд РФ получил новый план по льготам работающим пенсионерам

05 августа 2022 в 08:14 Размер текста - 17 +

В Минтруде рассмотрят новые льготы для работающих пенсионеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Минтруд РФ направили предложение об освобождении от НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении. Соответствующее предложение подготовил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Нередко роль родителей, которые нуждаются в государственной поддержке, выполняют работающие пенсионеры. В целях поддержки данной категории граждан прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан, достигших пенсионного возраста, но продолжающих вести трудовую деятельность, от уплаты НДФЛ с заработной платы в случае, если на иждивении у них имеются малолетние дети в возрасте до 14 лет», — передает RT текст письма Орлова в Минтруд. Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект, предполагающий налоговые возвраты до 50% для работающих пенсионеров. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов считает, что такой вычет станет для работающий пенсионеров полноценной заменой индексации пенсии, передает «Национальная служба новостей».

В Минтруд РФ направили предложение об освобождении от НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении. Соответствующее предложение подготовил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Нередко роль родителей, которые нуждаются в государственной поддержке, выполняют работающие пенсионеры. В целях поддержки данной категории граждан прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан, достигших пенсионного возраста, но продолжающих вести трудовую деятельность, от уплаты НДФЛ с заработной платы в случае, если на иждивении у них имеются малолетние дети в возрасте до 14 лет», — передает RT текст письма Орлова в Минтруд. Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект, предполагающий налоговые возвраты до 50% для работающих пенсионеров. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов считает, что такой вычет станет для работающий пенсионеров полноценной заменой индексации пенсии, передает «Национальная служба новостей».