Канада поставила Украину на место из-за «Северного потока»

Украина не смогла убедить Канаду в том, что существует альтернатива газопроводу «Северный поток» Фото: Официальный сайт президента Украины

Критика Украины из-за решения Канады по турбине для газопровода «Северный поток — 1» неуместна, так как аргументы Киева об альтернативных маршрутах поставок газа неубедительны. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона.

«Решение оставить Германию, чтобы больше полагаться на существующий трубопровод через Украину в качестве замены Nord Stream, было сочтено неработоспособным отчасти из-за нехватки пропускной способности. Суть в том, что потоки, которые, как можно ожидать, будут перемещаться в Германию по трубопроводам, идущим из России через Украину, будут значительно ниже, чем потоки, которые может перемещать „Северный поток“. России также ничего не мешает сократить поставки через Украину», — сказал Уилкинсон.

Ранее Канада, несмотря на антироссийские санкции, приняла решение отдать турбину для «Северного потока — 1», которая находилась в Оттаве на ремонте. Из-за долгого ремонта турбины поставки газа по «Северному потоку» упали до 20% от максимума. Украина резко раскритиковала решение властей Канады все-таки вернуть турбину. Теперь она находится в Германии, откуда ее должны переправить в Россию, пишет RT.