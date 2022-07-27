Поставки газа по «Северному потоку» упали до 20% от максимума

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Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение. Екатеринбург, траншея, газопровод, газификация, прокладка газопровода, газовый трубопровод, подземная прокладка
«Газпром» начал ремонтировать еще одну турбину Фото:

Поставки газа по газопроводу «Северный поток — 1» упали до 20% от максимума из-за остановки работы еще одной турбины. Об этом сообщается на сайте компании Gascade.

«С 08:00 27.07.2022 по „Северному потоку-1“ в соответствии с номинациями транспортировано 1,28 млн м³/ч. Это около 20% от максимальной пропускной способности „Северного потока“», — сообщила Gascade.

Ранее «Газпром» объявил, что в два раза снизит поставки газа по «Северному потоку-1». Это связано с ремонтом еще одного газотурбинного двигателя. «Газпром» не сообщил, когда поставки газа вернутся на обычный уровень.

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Поставки газа по газопроводу «Северный поток — 1» упали до 20% от максимума из-за остановки работы еще одной турбины. Об этом сообщается на сайте компании Gascade. «С 08:00 27.07.2022 по „Северному потоку-1“ в соответствии с номинациями транспортировано 1,28 млн м³/ч. Это около 20% от максимальной пропускной способности „Северного потока“», — сообщила Gascade. Ранее «Газпром» объявил, что в два раза снизит поставки газа по «Северному потоку-1». Это связано с ремонтом еще одного газотурбинного двигателя. «Газпром» не сообщил, когда поставки газа вернутся на обычный уровень.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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