Поставки газа по «Северному потоку» упали до 20% от максимума

27 июля 2022 в 12:18 Размер текста - 17 +

«Газпром» начал ремонтировать еще одну турбину Фото: Александр Мамаев © URA.RU Поставки газа по газопроводу «Северный поток — 1» упали до 20% от максимума из-за остановки работы еще одной турбины. Об этом сообщается на сайте компании Gascade. «С 08:00 27.07.2022 по „Северному потоку-1“ в соответствии с номинациями транспортировано 1,28 млн м³/ч. Это около 20% от максимальной пропускной способности „Северного потока“», — сообщила Gascade. Ранее «Газпром» объявил, что в два раза снизит поставки газа по «Северному потоку-1». Это связано с ремонтом еще одного газотурбинного двигателя. «Газпром» не сообщил, когда поставки газа вернутся на обычный уровень.

Поставки газа по газопроводу «Северный поток — 1» упали до 20% от максимума из-за остановки работы еще одной турбины. Об этом сообщается на сайте компании Gascade. «С 08:00 27.07.2022 по „Северному потоку-1“ в соответствии с номинациями транспортировано 1,28 млн м³/ч. Это около 20% от максимальной пропускной способности „Северного потока“», — сообщила Gascade. Ранее «Газпром» объявил, что в два раза снизит поставки газа по «Северному потоку-1». Это связано с ремонтом еще одного газотурбинного двигателя. «Газпром» не сообщил, когда поставки газа вернутся на обычный уровень.