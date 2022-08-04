04 августа 2022

В курганской больнице нашли местное молоко с антибиотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области обнаружили антибиотики в молоке местного производства Фото:

В пробах молока местного производителя, взятых в одной из курганских больниц, обнаружили остатки антибиотиков. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

«В одной из больниц Кургана была отобрана проба молока, произведенного местным предприятием. В пробе <…> было обнаружено остаточное количество лекарственного препарата (антибиотика)», — пишет пресс-служба управления. Исследования провели в челябинском филиале ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория». Пробы были взяты в июне текущего года.

По версии управления, небезопасное молоко могло поступить в больницу от производителя, который мог принять сырье без справок о санитарно-ветеринарном благополучии. Это является нарушением установленного порядка приема сырья. Ответственность несут лица предприятия-производителя, работающие с сопроводительными ветеринарными документами. Это повлекло нарушение предприятием стандартов безопасности пищевой продукции.

Управление Россельхознадзора вынесло предупреждение предприятию. Молокозавод должен тщательнее следить за продукцией и наладить контроль при оформлении документов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области подорожало молоко. За год стоимость пастеризованного продукта выросла на 20%.

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В пробах молока местного производителя, взятых в одной из курганских больниц, обнаружили остатки антибиотиков. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. «В одной из больниц Кургана была отобрана проба молока, произведенного местным предприятием. В пробе <…> было обнаружено остаточное количество лекарственного препарата (антибиотика)», — пишет пресс-служба управления. Исследования провели в челябинском филиале ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория». Пробы были взяты в июне текущего года. По версии управления, небезопасное молоко могло поступить в больницу от производителя, который мог принять сырье без справок о санитарно-ветеринарном благополучии. Это является нарушением установленного порядка приема сырья. Ответственность несут лица предприятия-производителя, работающие с сопроводительными ветеринарными документами. Это повлекло нарушение предприятием стандартов безопасности пищевой продукции. Управление Россельхознадзора вынесло предупреждение предприятию. Молокозавод должен тщательнее следить за продукцией и наладить контроль при оформлении документов. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области подорожало молоко. За год стоимость пастеризованного продукта выросла на 20%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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