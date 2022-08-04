В курганской больнице нашли местное молоко с антибиотиками

В Курганской области обнаружили антибиотики в молоке местного производства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пробах молока местного производителя, взятых в одной из курганских больниц, обнаружили остатки антибиотиков. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

«В одной из больниц Кургана была отобрана проба молока, произведенного местным предприятием. В пробе <…> было обнаружено остаточное количество лекарственного препарата (антибиотика)», — пишет пресс-служба управления. Исследования провели в челябинском филиале ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория». Пробы были взяты в июне текущего года.

По версии управления, небезопасное молоко могло поступить в больницу от производителя, который мог принять сырье без справок о санитарно-ветеринарном благополучии. Это является нарушением установленного порядка приема сырья. Ответственность несут лица предприятия-производителя, работающие с сопроводительными ветеринарными документами. Это повлекло нарушение предприятием стандартов безопасности пищевой продукции.

Управление Россельхознадзора вынесло предупреждение предприятию. Молокозавод должен тщательнее следить за продукцией и наладить контроль при оформлении документов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области подорожало молоко. За год стоимость пастеризованного продукта выросла на 20%.