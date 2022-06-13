В Курганской области подорожало молоко

За прошлый год молоко на курганских прилавках подорожало до 109 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За последний год молоко в Курганской области подорожало более чем на 20%. Стоимость одного литра составляет 109 рублей. Такие данные опубликованы на сайте Свердловскстата.

«За прошлый год молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности подорожало на 20,09%. Молоко питьевое цельное стерилизованное подорожало на 17,15%», — говорится в таблице «Средние потребительские цены и их изменение на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости по Курганской области».

Стоимость пастеризованного молока 2,5-3,2% жирности за год увеличилась с 60 до 75 рублей за литр. Стерилизованное молоко стало дороже на 17 рублей. В 2022 году цена одного литра поднялась до 109 рублей.

Ранее URA.RU писало, что Курганская область попала в аутсайдеры по производству молока. За последние пять лет надои в регионе уменьшились более чем на 16%. В Курганской области производство масла снизилось в два раза. За год объем продукции снизился почти на 53%. Для развития животноводства в регионе в 2022 году построят несколько молочных ферм и свинокомплексов.