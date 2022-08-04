04 августа 2022

В Челябинске новые трамваи начали перевозку пассажиров. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ленинградский мост по улице Труда. Челябинск, ленинградский мост, трамвай
Новые трамваи ходят по маршруту №20 «ЧМК — Медгородок» (фото из архива) Фото:

В Челябинске 5 августа два новых низкопольных трамвая, собранных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ), вышли на линию и начали перевозку пассажиров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе миндора области, оба трамвая ходят по одному маршруту.

«Два новых полностью низкопольных вагона 71-628 начали свою работу. Прокатиться на новинках можно по маршруту № 20 „ЧМК — Медгородок“», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства.

Там отметили, что скорее всего новые трамваи и в выходные будут на маршруте. Жители города смогут передвигаться по городу в комфортных условиях.

Первые два трамвая поступили в город в июле. В течение месяца они проходили обкатку. Вагоны имеют современный дизайн и технологии. В салоне для пассажиров имеются кондиционеры, USB-порты для зарядки мобильных, Wi-Fi. Всего в этом году планируется завести в город 30 таких трамваев.

Новые трамваи ходят по маршруту №20
Фото:
Фото:

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В Челябинске 5 августа два новых низкопольных трамвая, собранных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ), вышли на линию и начали перевозку пассажиров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе миндора области, оба трамвая ходят по одному маршруту. «Два новых полностью низкопольных вагона 71-628 начали свою работу. Прокатиться на новинках можно по маршруту № 20 „ЧМК — Медгородок“», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства. Там отметили, что скорее всего новые трамваи и в выходные будут на маршруте. Жители города смогут передвигаться по городу в комфортных условиях. Первые два трамвая поступили в город в июле. В течение месяца они проходили обкатку. Вагоны имеют современный дизайн и технологии. В салоне для пассажиров имеются кондиционеры, USB-порты для зарядки мобильных, Wi-Fi. Всего в этом году планируется завести в город 30 таких трамваев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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