В Челябинске новые трамваи начали перевозку пассажиров. Фото, видео

05 августа 2022 в 10:58 Размер текста - 17 +

Новые трамваи ходят по маршруту №20 «ЧМК — Медгородок» (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 5 августа два новых низкопольных трамвая, собранных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ), вышли на линию и начали перевозку пассажиров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе миндора области, оба трамвая ходят по одному маршруту. «Два новых полностью низкопольных вагона 71-628 начали свою работу. Прокатиться на новинках можно по маршруту № 20 „ЧМК — Медгородок“», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства. Там отметили, что скорее всего новые трамваи и в выходные будут на маршруте. Жители города смогут передвигаться по городу в комфортных условиях. Первые два трамвая поступили в город в июле. В течение месяца они проходили обкатку. Вагоны имеют современный дизайн и технологии. В салоне для пассажиров имеются кондиционеры, USB-порты для зарядки мобильных, Wi-Fi. Всего в этом году планируется завести в город 30 таких трамваев. Новые трамваи ходят по маршруту №20 Фото: пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Фото: пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

В Челябинске 5 августа два новых низкопольных трамвая, собранных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ), вышли на линию и начали перевозку пассажиров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе миндора области, оба трамвая ходят по одному маршруту. «Два новых полностью низкопольных вагона 71-628 начали свою работу. Прокатиться на новинках можно по маршруту № 20 „ЧМК — Медгородок“», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства. Там отметили, что скорее всего новые трамваи и в выходные будут на маршруте. Жители города смогут передвигаться по городу в комфортных условиях. Первые два трамвая поступили в город в июле. В течение месяца они проходили обкатку. Вагоны имеют современный дизайн и технологии. В салоне для пассажиров имеются кондиционеры, USB-порты для зарядки мобильных, Wi-Fi. Всего в этом году планируется завести в город 30 таких трамваев.