04 августа 2022

Миасская технология спасет производство от микробов

© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Проценко в инфекционном госпитале. Красная зона. Челябинск, медик, эпидемия, медицина, врачи, защитная одежда, доктор, коронавирус, сиз, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты, проценко денис
Разработка будет полезна в разных сферах, в том числе в медицине Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания из Миасса (Челябинская область) разработала контроллер, который вовремя подскажет сменить технологическую одежду у персонала, чтобы на ней не было микробов и других загрязнителей. Как URA.RU сообщили на производстве, новация проследит за порядком в техпроцессах вместо человека.

«Контроллер технологических свойств вовремя даст знать, когда одежду надо обработать или отправить на утилизацию. Другое применение — доступ сотрудника в соответствующую зону исходя из выданных прав. Идея основана на технологии радиочастотной идентификации с применением RFID-меток», — пояснили URA.RU в «Лаборатории технологической одежды».

За товаром или средствами индивидуальной защиты на входе в техпроцесс закрепляется свой номер и закладываются характеристики, сроки и нормативы. В результате контроллер, основываясь на этих данных, будет вовремя подсказывать дальнейшие действия по обращению с учтенной одеждой. Система попросту не пустит человека в цех, если на нем униформа с пропущенным сроком утилизации.

Создавая новый продукт, «Лаборатория технологической одежды» основывалась на спросе, который перестали удовлетворять ушедшие с рынка иностранцы. В результате предложили востребованный товар.

Проект получил грант фонда развития промышленности региона, и продукция готова к выпуску. Контроллер будет полезен для фармкомпаний, производителей микроэлектроники, медикам и структурам вроде Роспотребнадзора. Компания патентует разработку и ведет переговоры с двумя предприятиями из структур госкорпораций «Ростех» и Роскосмос — рассчитывают подписать контракты о поставках в 2022 году.

Реализация программы импортозамещения в России позволила избавиться от зависимости по целой номенклатуре изделий. Влияние ограничений, введенных рядом стран после начала спецоперации РФ на Украине, удалось минимизировать, а в некоторых случаях предложить рынку более совершенные разработки.

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Компания из Миасса (Челябинская область) разработала контроллер, который вовремя подскажет сменить технологическую одежду у персонала, чтобы на ней не было микробов и других загрязнителей. Как URA.RU сообщили на производстве, новация проследит за порядком в техпроцессах вместо человека. «Контроллер технологических свойств вовремя даст знать, когда одежду надо обработать или отправить на утилизацию. Другое применение — доступ сотрудника в соответствующую зону исходя из выданных прав. Идея основана на технологии радиочастотной идентификации с применением RFID-меток», — пояснили URA.RU в «Лаборатории технологической одежды». За товаром или средствами индивидуальной защиты на входе в техпроцесс закрепляется свой номер и закладываются характеристики, сроки и нормативы. В результате контроллер, основываясь на этих данных, будет вовремя подсказывать дальнейшие действия по обращению с учтенной одеждой. Система попросту не пустит человека в цех, если на нем униформа с пропущенным сроком утилизации. Создавая новый продукт, «Лаборатория технологической одежды» основывалась на спросе, который перестали удовлетворять ушедшие с рынка иностранцы. В результате предложили востребованный товар. Проект получил грант фонда развития промышленности региона, и продукция готова к выпуску. Контроллер будет полезен для фармкомпаний, производителей микроэлектроники, медикам и структурам вроде Роспотребнадзора. Компания патентует разработку и ведет переговоры с двумя предприятиями из структур госкорпораций «Ростех» и Роскосмос — рассчитывают подписать контракты о поставках в 2022 году. Реализация программы импортозамещения в России позволила избавиться от зависимости по целой номенклатуре изделий. Влияние ограничений, введенных рядом стран после начала спецоперации РФ на Украине, удалось минимизировать, а в некоторых случаях предложить рынку более совершенные разработки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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