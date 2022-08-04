Миасская технология спасет производство от микробов

Разработка будет полезна в разных сферах, в том числе в медицине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания из Миасса (Челябинская область) разработала контроллер, который вовремя подскажет сменить технологическую одежду у персонала, чтобы на ней не было микробов и других загрязнителей. Как URA.RU сообщили на производстве, новация проследит за порядком в техпроцессах вместо человека.

«Контроллер технологических свойств вовремя даст знать, когда одежду надо обработать или отправить на утилизацию. Другое применение — доступ сотрудника в соответствующую зону исходя из выданных прав. Идея основана на технологии радиочастотной идентификации с применением RFID-меток», — пояснили URA.RU в «Лаборатории технологической одежды».

За товаром или средствами индивидуальной защиты на входе в техпроцесс закрепляется свой номер и закладываются характеристики, сроки и нормативы. В результате контроллер, основываясь на этих данных, будет вовремя подсказывать дальнейшие действия по обращению с учтенной одеждой. Система попросту не пустит человека в цех, если на нем униформа с пропущенным сроком утилизации.

Создавая новый продукт, «Лаборатория технологической одежды» основывалась на спросе, который перестали удовлетворять ушедшие с рынка иностранцы. В результате предложили востребованный товар.

Проект получил грант фонда развития промышленности региона, и продукция готова к выпуску. Контроллер будет полезен для фармкомпаний, производителей микроэлектроники, медикам и структурам вроде Роспотребнадзора. Компания патентует разработку и ведет переговоры с двумя предприятиями из структур госкорпораций «Ростех» и Роскосмос — рассчитывают подписать контракты о поставках в 2022 году.

Реализация программы импортозамещения в России позволила избавиться от зависимости по целой номенклатуре изделий. Влияние ограничений, введенных рядом стран после начала спецоперации РФ на Украине, удалось минимизировать, а в некоторых случаях предложить рынку более совершенные разработки.