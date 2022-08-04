Офисы Ozon и Wildberries распродают в Кургане. Скрин

05 августа 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

В Кургана на продажу выставили пункты выдачи заказов Ozon и Wildberries Фото: Анна Майорова © URA.RU В Курганской области бизнесмены распродают пункты выдачи интернет-заказов Ozon и Wildberries ради переезда в другой регион и нового бизнеса. Соответствующие объявления размещены на сайте Avito. «Продам действующий пункт выдачи заказов Ozon в городе Шадринске. Работает с осени 2021 года. Все по брендбуку. Стоимость готового бизнеса составляет 100 000 рублей», — говорится в объявлении. По словам владельца имущества, ему некогда заниматься данным бизнесом. «Продается пункт выдачи заказов Wildberries, расположенный в центре Кургана. Общая площадь помещения: 56 квадратных метров. Есть три примерочные, большая складская зона, мебель. Стоимость: 400 000 рублей. Продается в связи с переездом», — указано в другом объявлении. Еще два пункта в центре Кургана продают за один миллион рублей. «Продается два пункта выдачи заказов — Ozon и Wildberries. В стоимость входит мебель и техника. Причина продажи — средства в новый проект», — указал автор объявления. Другой офис Wildberries площадью 70 квадратных метров в Кургане выставили на продажу за 250 тысяч рублей. Также еще один пункт выдачи заказов Ozon в городе Петухово, который открылся в начале года, продают за 130 тысяч рублей. Скрин: Avito Скрин: Avito Скрин: Avito

В Курганской области бизнесмены распродают пункты выдачи интернет-заказов Ozon и Wildberries ради переезда в другой регион и нового бизнеса. Соответствующие объявления размещены на сайте Avito. «Продам действующий пункт выдачи заказов Ozon в городе Шадринске. Работает с осени 2021 года. Все по брендбуку. Стоимость готового бизнеса составляет 100 000 рублей», — говорится в объявлении. По словам владельца имущества, ему некогда заниматься данным бизнесом. «Продается пункт выдачи заказов Wildberries, расположенный в центре Кургана. Общая площадь помещения: 56 квадратных метров. Есть три примерочные, большая складская зона, мебель. Стоимость: 400 000 рублей. Продается в связи с переездом», — указано в другом объявлении. Еще два пункта в центре Кургана продают за один миллион рублей. «Продается два пункта выдачи заказов — Ozon и Wildberries. В стоимость входит мебель и техника. Причина продажи — средства в новый проект», — указал автор объявления. Другой офис Wildberries площадью 70 квадратных метров в Кургане выставили на продажу за 250 тысяч рублей. Также еще один пункт выдачи заказов Ozon в городе Петухово, который открылся в начале года, продают за 130 тысяч рублей.