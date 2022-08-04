В Тюмени сдают однокомнатные апартаменты, первый месяц жизни в которых обойдется будущим жильцам в 104 тысячи рублей. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito.
«Однокомнатные апартаменты, 65 тысяч рублей в месяц, комиссия 39 тысяч. Пятый этаж, 50 квадратных метров», — говорится в объявлении.
В квартире выполнен дизайнерский ремонт, есть вся необходимая для проживания мебель и техника. Хозяин также указал, что в качестве будущих жильцов не будут рассматриваться те, у кого есть дети или домашние животные.
Объявление о сдаче однокомнатных апартаментов в Тюмени
Avito
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В Тюмени сдают однокомнатные апартаменты, первый месяц жизни в которых обойдется будущим жильцам в 104 тысячи рублей. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito. «Однокомнатные апартаменты, 65 тысяч рублей в месяц, комиссия 39 тысяч. Пятый этаж, 50 квадратных метров», — говорится в объявлении. В квартире выполнен дизайнерский ремонт, есть вся необходимая для проживания мебель и техника. Хозяин также указал, что в качестве будущих жильцов не будут рассматриваться те, у кого есть дети или домашние животные. Ранее URA.RU писало о том, что квартиру в Тюмени продают по цене коттеджа в Подмосковье. А также аналитики объяснили, чем вызвано колебание спроса на недвижимость.