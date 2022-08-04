04 августа 2022

За аренду однушки в Тюмени просят более 100 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство жилого квартала Екатерининский парк. Екатеринбург, недвижимость, новое жилье, новостройки, новая квартира, черновая отделка
Тюменцам предлагают снять однушку на месяц за 104 тысячи рублей Фото:

В Тюмени сдают однокомнатные апартаменты, первый месяц жизни в которых обойдется будущим жильцам в 104 тысячи рублей. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito.

«Однокомнатные апартаменты, 65 тысяч рублей в месяц, комиссия 39 тысяч. Пятый этаж, 50 квадратных метров», — говорится в объявлении.

В квартире выполнен дизайнерский ремонт, есть вся необходимая для проживания мебель и техника. Хозяин также указал, что в качестве будущих жильцов не будут рассматриваться те, у кого есть дети или домашние животные.

Ранее URA.RU писало о том, что квартиру в Тюмени продают по цене коттеджа в Подмосковье. А также аналитики объяснили, чем вызвано колебание спроса на недвижимость.

Объявление о сдаче однокомнатных апартаментов в Тюмени

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

В Тюмени сдают однокомнатные апартаменты, первый месяц жизни в которых обойдется будущим жильцам в 104 тысячи рублей. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito. «Однокомнатные апартаменты, 65 тысяч рублей в месяц, комиссия 39 тысяч. Пятый этаж, 50 квадратных метров», — говорится в объявлении. В квартире выполнен дизайнерский ремонт, есть вся необходимая для проживания мебель и техника. Хозяин также указал, что в качестве будущих жильцов не будут рассматриваться те, у кого есть дети или домашние животные. Ранее URA.RU писало о том, что квартиру в Тюмени продают по цене коттеджа в Подмосковье. А также аналитики объяснили, чем вызвано колебание спроса на недвижимость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...