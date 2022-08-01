Аналитики объяснили колебание спроса на недвижимость в Тюмени

02 августа 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

В настоящий момент спрос на недвижимость в регионе восстанавливается Фото: Размик Закарян © URA.RU Весной 2022 года в Тюмени резко снизился спрос на недвижимость. Аналитики компании «Меридиан» объяснили агентству, почему это происходило. «Весной спрос резко просел из-за увеличения ключевой ипотечной ставки до 20% и удорожания кредитов. На вторичном рынке это произошло в марте, на первичном рынке из-за продления действия старых ставок спрос сохранился до апреля. В июне, после снижения ключевой ставки и ставки по господдержке до 7%, спрос начал восстанавливаться», — рассказала агентству аналитик компании Галина Мешалкина. По данным застройщика, активность потребителей в июне 2022 года выросла на 45 процентов относительно мая. В июле спрос сохранялся на таком же уровне. Также аналитики сообщили, что о стопроцентном восстановлении спроса пока говорить рано. «О полном восстановлении спроса пока говорить не приходится, так как ипотека все равно остается более дорогой, чем в 2020—2021 годах, поскольку стоимость жилья за последние два года выросла более, чем на 50%. Только с начала этого года прирост составил 13%», — дополнила Мешалкина. Но несмотря на снижение спроса, стоимость строящегося жилья не падает, а, напротив, продолжает расти, хоть и в более медленном темпе. Ранее URA.RU писало о том, что в России сильно изменились условия для покупки недвижимости. А также агентство составляло обзор самых выгодных ипотечных предложений в Тюмени.

Весной 2022 года в Тюмени резко снизился спрос на недвижимость. Аналитики компании «Меридиан» объяснили агентству, почему это происходило. «Весной спрос резко просел из-за увеличения ключевой ипотечной ставки до 20% и удорожания кредитов. На вторичном рынке это произошло в марте, на первичном рынке из-за продления действия старых ставок спрос сохранился до апреля. В июне, после снижения ключевой ставки и ставки по господдержке до 7%, спрос начал восстанавливаться», — рассказала агентству аналитик компании Галина Мешалкина. По данным застройщика, активность потребителей в июне 2022 года выросла на 45 процентов относительно мая. В июле спрос сохранялся на таком же уровне. Также аналитики сообщили, что о стопроцентном восстановлении спроса пока говорить рано. «О полном восстановлении спроса пока говорить не приходится, так как ипотека все равно остается более дорогой, чем в 2020—2021 годах, поскольку стоимость жилья за последние два года выросла более, чем на 50%. Только с начала этого года прирост составил 13%», — дополнила Мешалкина. Но несмотря на снижение спроса, стоимость строящегося жилья не падает, а, напротив, продолжает расти, хоть и в более медленном темпе. Ранее URA.RU писало о том, что в России сильно изменились условия для покупки недвижимости. А также агентство составляло обзор самых выгодных ипотечных предложений в Тюмени.