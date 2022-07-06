Стоимость квартиры составляет почти 82 миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Трехкомнатную квартиру в центре Тюмени продают почти за 82 миллиона рублей (почти полтора миллиона долларов). Соответствующее объявление размещено на платформе Avito. Примерно за такую же сумму можно купить элитный коттедж в Подмосковье.

«Трехкомнатная квартира, 310 квадратных метров. Стоимость 81 миллион 700 тысяч рублей. Этаж седьмой», — говорится в объявлении. «Дом 570 квадратных метров, стоимость 81 миллион 784 тысячи. Московская область», — указано в объявлении коттеджа в Подмосковье.

Тюменская квартира расположена в центре города. В объявлении будущим жильцам сообщают, что они сами смогут спланировать свое пространство. «Гибкие планировки создают особенный сценарий проживания в каждой из квартир. Можно спланировать пространство так, как хочется», — указано в описании тюменской квартиры.

В объявлении о продаже коттеджа говорится, что, помимо дома, на участке расположены детская площадка и домик для отдыха с камином. В коттедже также есть бассейн, винный погреб, несколько спальных комнат как для хозяев дома, так и для гостей.

Ранее URA.RU писало о том, что, несмотря на санкции, жители Тюмени активно приобретают недвижимость. Количество продаж сильно выросло.

Объявление о продаже квартиры в центре Тюмени Фото: Avito

Объявление о продаже коттеджа в Подмосковье Фото: Avito