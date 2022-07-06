06 июля 2022

В Тюмени продают квартиру по цене коттеджа в Подмосковье. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему недвижимость. Курган, дом, балконы, ипотека, вторичное жилье, многоквартирный дом, квартиры, вторжилье
Стоимость квартиры составляет почти 82 миллиона рублей Фото:

Трехкомнатную квартиру в центре Тюмени продают почти за 82 миллиона рублей (почти полтора миллиона долларов). Соответствующее объявление размещено на платформе Avito. Примерно за такую же сумму можно купить элитный коттедж в Подмосковье.

«Трехкомнатная квартира, 310 квадратных метров. Стоимость 81 миллион 700 тысяч рублей. Этаж седьмой», — говорится в объявлении. «Дом 570 квадратных метров, стоимость 81 миллион 784 тысячи. Московская область», — указано в объявлении коттеджа в Подмосковье.

Тюменская квартира расположена в центре города. В объявлении будущим жильцам сообщают, что они сами смогут спланировать свое пространство. «Гибкие планировки создают особенный сценарий проживания в каждой из квартир. Можно спланировать пространство так, как хочется», — указано в описании тюменской квартиры.

В объявлении о продаже коттеджа говорится, что, помимо дома, на участке расположены детская площадка и домик для отдыха с камином. В коттедже также есть бассейн, винный погреб, несколько спальных комнат как для хозяев дома, так и для гостей.

Ранее URA.RU писало о том, что, несмотря на санкции, жители Тюмени активно приобретают недвижимость. Количество продаж сильно выросло.

Объявление о продаже квартиры в центре Тюмени
Фото:
Объявление о продаже коттеджа в Подмосковье
Фото:

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Трехкомнатную квартиру в центре Тюмени продают почти за 82 миллиона рублей (почти полтора миллиона долларов). Соответствующее объявление размещено на платформе Avito. Примерно за такую же сумму можно купить элитный коттедж в Подмосковье. «Трехкомнатная квартира, 310 квадратных метров. Стоимость 81 миллион 700 тысяч рублей. Этаж седьмой», — говорится в объявлении. «Дом 570 квадратных метров, стоимость 81 миллион 784 тысячи. Московская область», — указано в объявлении коттеджа в Подмосковье. Тюменская квартира расположена в центре города. В объявлении будущим жильцам сообщают, что они сами смогут спланировать свое пространство. «Гибкие планировки создают особенный сценарий проживания в каждой из квартир. Можно спланировать пространство так, как хочется», — указано в описании тюменской квартиры. В объявлении о продаже коттеджа говорится, что, помимо дома, на участке расположены детская площадка и домик для отдыха с камином. В коттедже также есть бассейн, винный погреб, несколько спальных комнат как для хозяев дома, так и для гостей. Ранее URA.RU писало о том, что, несмотря на санкции, жители Тюмени активно приобретают недвижимость. Количество продаж сильно выросло.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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