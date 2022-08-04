Губернатор Комарова отчитала мэра в ХМАО за бесхозную трубу

05 августа 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Жителям не нравится, что бесхозная труба отапливает улицу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала мэра Пыть-Яха Александра Морозова из-за бесхозной трубы, которая отапливает улицу. Жители пожаловались главе региона во время онлайн-эфира. «Александр Николаевич, а в чем проблема-то? И я вот не понимаю, что это значит „вопрос в работе“ (на ответ мэра Морозова о ситуации — прим. URA.RU) Можете по-русски? У вас в Пыть-Яхе этот термин, может быть, имеет значение и вы это понимаете, но я это не понимаю. Что такое в работе? Правильно ли я понимаю, что муниципальная организация отдает (и я задаю вопрос так, как он сейчас прозвучит) отдает тепло неизвестно кому, неизвестно зачем? Даром?» — возмутилась Комарова. Трансляция велась в официальном аккаунте губернатора ХМАО в соцсети «ВКонтакте». В ответ Морозов сообщил, что при ремонте пятилетней давности эту отопительную трубу временно вывели наружу и она огибает дом — в перспективе ее закопают в грунт. Однако решить вопрос удастся не раньше 30 сентября, поскольку коммуникации сначала передать муниципалитету как бесхозные через суда. Губернатора решение не устроило. «Не соглашусь. Вот этот статус без статуса сети теплоснабжения, о которой мы говорим, это никуда не годится. И это возможность для злоупотребления, как минимум. Ну, а там уже все остальное. В этой связи поручаю своим заместителям господину Ислаеву и Ольге Анатольевне Литовой все это установить, чутко зафиксировать во всех документах. Кто за что отвечает и соответствующие движения финансовых ресурсов. Первое сентября не сегодня-завтра», — подытожила разбирательство Комарова. Доложить о решении вопроса губернатор потребовала до 18 августа. Ранее URA.RU рассказывало, что Наталья Комарова пристыдила чиновника за плохую работу. Она раскритиковала замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Сургута из-за темпов строительства набережной в Сургуте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала мэра Пыть-Яха Александра Морозова из-за бесхозной трубы, которая отапливает улицу. Жители пожаловались главе региона во время онлайн-эфира. «Александр Николаевич, а в чем проблема-то? И я вот не понимаю, что это значит „вопрос в работе“ (на ответ мэра Морозова о ситуации — прим. URA.RU) Можете по-русски? У вас в Пыть-Яхе этот термин, может быть, имеет значение и вы это понимаете, но я это не понимаю. Что такое в работе? Правильно ли я понимаю, что муниципальная организация отдает (и я задаю вопрос так, как он сейчас прозвучит) отдает тепло неизвестно кому, неизвестно зачем? Даром?» — возмутилась Комарова. Трансляция велась в официальном аккаунте губернатора ХМАО в соцсети «ВКонтакте». В ответ Морозов сообщил, что при ремонте пятилетней давности эту отопительную трубу временно вывели наружу и она огибает дом — в перспективе ее закопают в грунт. Однако решить вопрос удастся не раньше 30 сентября, поскольку коммуникации сначала передать муниципалитету как бесхозные через суда. Губернатора решение не устроило. «Не соглашусь. Вот этот статус без статуса сети теплоснабжения, о которой мы говорим, это никуда не годится. И это возможность для злоупотребления, как минимум. Ну, а там уже все остальное. В этой связи поручаю своим заместителям господину Ислаеву и Ольге Анатольевне Литовой все это установить, чутко зафиксировать во всех документах. Кто за что отвечает и соответствующие движения финансовых ресурсов. Первое сентября не сегодня-завтра», — подытожила разбирательство Комарова. Доложить о решении вопроса губернатор потребовала до 18 августа. Ранее URA.RU рассказывало, что Наталья Комарова пристыдила чиновника за плохую работу. Она раскритиковала замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Сургута из-за темпов строительства набережной в Сургуте.