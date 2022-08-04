В Екатеринбурге два водителя устроили жестокую драку прямо посреди дороги. Инцидент произошел на перекрестке улиц Блюхера и Комсомольской в пятницу утром, 5 августа. О конфликте сообщили очевидцы.
«Мужчина жестоко избил молодого человека, потом повалил его на асфальт и стал душить. Нападавший — водитель „Газели“, на видео она стоит перед Hyundai. Молодой человек еле вырвался, но газелист побежал за ним», — сообщил очевидец Е1.
Свидетели потасовки рассказали, что другие водители заступились за пострадавшего. Нападавшего спугнули, в этот момент пострадавший успел вырваться и побежать по дороге. О причинах инцидента ничего неизвестно, однако в МВД сообщили корреспонденту URA.RU, что в этом месте дороги было ДТП.
«В полицию поступили сообщения об аварии на этом участке. Участники конфликта не обращались в МВД с заявлениями о причинении телесных повреждений. Пострадавшие могут подать заявление в ближайшее отделение полиции», — сообщили агентству в МВД Екатеринбурга.
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