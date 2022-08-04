Водители чуть не задушили друг друга на дороге в Екатеринбурге. Видео

05 августа 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

В полиции заявили, что с заявлениями об инциденте в МВД никто не обращался Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге два водителя устроили жестокую драку прямо посреди дороги. Инцидент произошел на перекрестке улиц Блюхера и Комсомольской в пятницу утром, 5 августа. О конфликте сообщили очевидцы. «Мужчина жестоко избил молодого человека, потом повалил его на асфальт и стал душить. Нападавший — водитель „Газели“, на видео она стоит перед Hyundai. Молодой человек еле вырвался, но газелист побежал за ним», — сообщил очевидец Е1. Свидетели потасовки рассказали, что другие водители заступились за пострадавшего. Нападавшего спугнули, в этот момент пострадавший успел вырваться и побежать по дороге. О причинах инцидента ничего неизвестно, однако в МВД сообщили корреспонденту URA.RU, что в этом месте дороги было ДТП. «В полицию поступили сообщения об аварии на этом участке. Участники конфликта не обращались в МВД с заявлениями о причинении телесных повреждений. Пострадавшие могут подать заявление в ближайшее отделение полиции», — сообщили агентству в МВД Екатеринбурга.

В Екатеринбурге два водителя устроили жестокую драку прямо посреди дороги. Инцидент произошел на перекрестке улиц Блюхера и Комсомольской в пятницу утром, 5 августа. О конфликте сообщили очевидцы. «Мужчина жестоко избил молодого человека, потом повалил его на асфальт и стал душить. Нападавший — водитель „Газели“, на видео она стоит перед Hyundai. Молодой человек еле вырвался, но газелист побежал за ним», — сообщил очевидец Е1. Свидетели потасовки рассказали, что другие водители заступились за пострадавшего. Нападавшего спугнули, в этот момент пострадавший успел вырваться и побежать по дороге. О причинах инцидента ничего неизвестно, однако в МВД сообщили корреспонденту URA.RU, что в этом месте дороги было ДТП. «В полицию поступили сообщения об аварии на этом участке. Участники конфликта не обращались в МВД с заявлениями о причинении телесных повреждений. Пострадавшие могут подать заявление в ближайшее отделение полиции», — сообщили агентству в МВД Екатеринбурга.