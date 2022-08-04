04 августа 2022

Водители чуть не задушили друг друга на дороге в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, полиция, патруль полиции
В полиции заявили, что с заявлениями об инциденте в МВД никто не обращался Фото:

В Екатеринбурге два водителя устроили жестокую драку прямо посреди дороги. Инцидент произошел на перекрестке улиц Блюхера и Комсомольской в пятницу утром, 5 августа. О конфликте сообщили очевидцы.

«Мужчина жестоко избил молодого человека, потом повалил его на асфальт и стал душить. Нападавший — водитель „Газели“, на видео она стоит перед Hyundai. Молодой человек еле вырвался, но газелист побежал за ним», — сообщил очевидец Е1.

Свидетели потасовки рассказали, что другие водители заступились за пострадавшего. Нападавшего спугнули, в этот момент пострадавший успел вырваться и побежать по дороге. О причинах инцидента ничего неизвестно, однако в МВД сообщили корреспонденту URA.RU, что в этом месте дороги было ДТП.

«В полицию поступили сообщения об аварии на этом участке. Участники конфликта не обращались в МВД с заявлениями о причинении телесных повреждений. Пострадавшие могут подать заявление в ближайшее отделение полиции», — сообщили агентству в МВД Екатеринбурга.

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В Екатеринбурге два водителя устроили жестокую драку прямо посреди дороги. Инцидент произошел на перекрестке улиц Блюхера и Комсомольской в пятницу утром, 5 августа. О конфликте сообщили очевидцы. «Мужчина жестоко избил молодого человека, потом повалил его на асфальт и стал душить. Нападавший — водитель „Газели“, на видео она стоит перед Hyundai. Молодой человек еле вырвался, но газелист побежал за ним», — сообщил очевидец Е1. Свидетели потасовки рассказали, что другие водители заступились за пострадавшего. Нападавшего спугнули, в этот момент пострадавший успел вырваться и побежать по дороге. О причинах инцидента ничего неизвестно, однако в МВД сообщили корреспонденту URA.RU, что в этом месте дороги было ДТП. «В полицию поступили сообщения об аварии на этом участке. Участники конфликта не обращались в МВД с заявлениями о причинении телесных повреждений. Пострадавшие могут подать заявление в ближайшее отделение полиции», — сообщили агентству в МВД Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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