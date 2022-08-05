Bloomberg: Россия стала поводом для раскола в G20

05 августа 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

Страны G20 не могут прийти к согласию по антироссийским санкциям, пишет Bloomberg Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Половина стран «Большой двадцатки» не поддерживает стремление США изолировать Россию. Об этом пишет американское агентство Bloomberg. «Стремление США изолировать Россию и Китай терпит неудачу. В то время как США и их союзники ввели санкции против России, половина стран G20 не присоединилась к ним. Это неудобная реальность, с которой сталкивается госсекретарь Энтони Блинкен во время его продолжительного турне по Юго-Восточной Азии и Африке: большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции России», — пишет Bloomberg. США стали призывать к изоляции России после начала специальной операции на Украине. Так, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что представителям России не место на саммите G20. В Кремле в ответ заявили, что такую страну, как Россия, невозможно изолировать, пишет «Дни.ру».

Половина стран «Большой двадцатки» не поддерживает стремление США изолировать Россию. Об этом пишет американское агентство Bloomberg. «Стремление США изолировать Россию и Китай терпит неудачу. В то время как США и их союзники ввели санкции против России, половина стран G20 не присоединилась к ним. Это неудобная реальность, с которой сталкивается госсекретарь Энтони Блинкен во время его продолжительного турне по Юго-Восточной Азии и Африке: большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции России», — пишет Bloomberg. США стали призывать к изоляции России после начала специальной операции на Украине. Так, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что представителям России не место на саммите G20. В Кремле в ответ заявили, что такую страну, как Россия, невозможно изолировать, пишет «Дни.ру».