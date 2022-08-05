Bloomberg: Россия стала поводом для раскола в G20

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, лавров сергей, путин владимир, трамп дональд, тиллерсон рэкс
Страны G20 не могут прийти к согласию по антироссийским санкциям, пишет Bloomberg Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Половина стран «Большой двадцатки» не поддерживает стремление США изолировать Россию. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Стремление США изолировать Россию и Китай терпит неудачу. В то время как США и их союзники ввели санкции против России, половина стран G20 не присоединилась к ним. Это неудобная реальность, с которой сталкивается госсекретарь Энтони Блинкен во время его продолжительного турне по Юго-Восточной Азии и Африке: большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции России», — пишет Bloomberg.

США стали призывать к изоляции России после начала специальной операции на Украине. Так, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что представителям России не место на саммите G20. В Кремле в ответ заявили, что такую страну, как Россия, невозможно изолировать, пишет «Дни.ру».

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Половина стран «Большой двадцатки» не поддерживает стремление США изолировать Россию. Об этом пишет американское агентство Bloomberg. «Стремление США изолировать Россию и Китай терпит неудачу. В то время как США и их союзники ввели санкции против России, половина стран G20 не присоединилась к ним. Это неудобная реальность, с которой сталкивается госсекретарь Энтони Блинкен во время его продолжительного турне по Юго-Восточной Азии и Африке: большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции России», — пишет Bloomberg. США стали призывать к изоляции России после начала специальной операции на Украине. Так, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что представителям России не место на саммите G20. В Кремле в ответ заявили, что такую страну, как Россия, невозможно изолировать, пишет «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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