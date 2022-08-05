Bloomberg: Россия стала поводом для раскола в G20

Половина стран «Большой двадцатки» не поддерживает стремление США изолировать Россию. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.
«Стремление США изолировать Россию и Китай терпит неудачу. В то время как США и их союзники ввели санкции против России, половина стран G20 не присоединилась к ним. Это неудобная реальность, с которой сталкивается госсекретарь Энтони Блинкен во время его продолжительного турне по Юго-Восточной Азии и Африке: большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции России», — пишет Bloomberg.
США стали призывать к изоляции России после начала специальной операции на Украине. Так, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что представителям России не место на саммите G20. В Кремле в ответ заявили, что такую страну, как Россия, невозможно изолировать, пишет «Дни.ру».
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Половина стран «Большой двадцатки» не поддерживает стремление США изолировать Россию. Об этом пишет американское агентство Bloomberg. «Стремление США изолировать Россию и Китай терпит неудачу. В то время как США и их союзники ввели санкции против России, половина стран G20 не присоединилась к ним. Это неудобная реальность, с которой сталкивается госсекретарь Энтони Блинкен во время его продолжительного турне по Юго-Восточной Азии и Африке: большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции России», — пишет Bloomberg. США стали призывать к изоляции России после начала специальной операции на Украине. Так, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что представителям России не место на саммите G20. В Кремле в ответ заявили, что такую страну, как Россия, невозможно изолировать, пишет «Дни.ру».