Свердловскую мать-одиночку вынудили водить дочь в школу за 11 км

Екатеринбурженка вынуждена водить ребенка в отдаленную школу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мать-одиночка из Екатеринбурга не может устроить ребенка в учебное учреждение своего района и будет вынуждена водить дочь в третий класс в школу, которая находится за 11 км от дома. Женщина одна воспитывает двоих детей. О своей проблеме URA.RU рассказала жительница Орджоникидзевского района Екатеринбурга Фарида.

«Наша семья живет на Стахановской, 43 а, а школа находится на Малышева,134. Простите, но это очень далеко. Аж 11 км! Каждое утро для меня будет адом: младшую дочь в школу возле дома, потом старшую в школу на Малышева и только потом я поеду на работу. И все это — в разных частях города. А я одна воспитываю двоих детей, и мне тяжело носиться по всему Екатеринбургу», — поcетовала Фарида.

В школе по месту жительства найти компромисс не удалось. «В учебном заведении, которое полагается дочери по прописке, мне просто отказали, сославшись на отсутствие мест. Других вариантов даже не предложили. Видимо, нужно писать обращение на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Другого выхода я не вижу», — отметила горожанка.

В департаменте образования Екатеринбурга URA.RU пояснили, что Федеральный закон «Об образовании в РФ» в России гарантирует общедоступность и бесплатность школьного образования (все 11 классов) в государственных или муниципальных школах. «Единственная законная причина отказа — отсутствие свободных мест. В этом случае нужно обратиться в орган управления образования. Там должны помочь найти место для ребенка в другой школе», — отметили в ведомстве. В управлении образования Орджоникидзевского района Екатеринбурга на звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что жители Академического района Екатеринбурга столкнулись с массовой нехваткой мест в начальных классах школ. Горожане не могут устроить детей в учреждения своего района и вынуждены обращаться в отдаленные школы.