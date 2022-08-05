Климатолог Кокорин заявил об угрозе засухи в южных регионах РФ

05 августа 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Южным регионам РФ угрожает засуха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пересохший исток реки Темза в Великобритании должен насторожить жителей южных регионов России, где высок риск засухи и дефицита пресной воды. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Алексей Кокорин. Ранее стало известно, что исток реки Темза впервые в истории пересох из-за засухи. Как сообщают британские СМИ, это вызвано продолжительной жарой. Местные власти призвали граждан быть благоразумными в использовании воды. «Если проблемы общемировые, то это дефицит пресной воды, то есть, засуха. Институт глобального климата и экологии весной провел расчеты рисков для разных регионов России с точки зрения сельского хозяйства и человека. У них получается, что юг европейской части, а именно Волгоградская, Ростовская области, юг Черноземья, Астраханская область, наиболее рискованны. Там волны жары сильнее, засухи сильнее и чаще, и это уже регистрируют. Сигнал из Великобритании должен особенно насторожить тех, кто живет, ведет хозяйство от Воронежа и южнее», — сказал Алексей Кокорин. При этом, как отметил климатолог, в последние годы увеличилось число природных аномалий. «Те явления аномальной жары или тепла, которые в XIX веке были раз в 50 лет, сейчас уже раз в 10 лет. Сейчас они стали в пять раз чаще. Важно понимать, что они стали еще немного сильнее в среднем на градус с небольшим, но существенно длиннее. Грубо говоря жара не восемь дней, а 15. Для пересыхания рек это очень важный момент», — подчеркнул собеседник агентства. По словам специалиста, через 30 лет нынешние опасные явления будут происходить чаще. «Берем любой регион и те события, опасные метеорологические явления, которые характерны для него, например, сильные ветра, метели, аномальные осадки с избытком, они будут несколько усилены, удлинены и увеличены в частоте раза в 2-3. Мы получим тот климат, который прогнозируется на середину века», — заключил Кокорин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пересохший исток реки Темза в Великобритании должен насторожить жителей южных регионов России, где высок риск засухи и дефицита пресной воды. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Алексей Кокорин. Ранее стало известно, что исток реки Темза впервые в истории пересох из-за засухи. Как сообщают британские СМИ, это вызвано продолжительной жарой. Местные власти призвали граждан быть благоразумными в использовании воды. «Если проблемы общемировые, то это дефицит пресной воды, то есть, засуха. Институт глобального климата и экологии весной провел расчеты рисков для разных регионов России с точки зрения сельского хозяйства и человека. У них получается, что юг европейской части, а именно Волгоградская, Ростовская области, юг Черноземья, Астраханская область, наиболее рискованны. Там волны жары сильнее, засухи сильнее и чаще, и это уже регистрируют. Сигнал из Великобритании должен особенно насторожить тех, кто живет, ведет хозяйство от Воронежа и южнее», — сказал Алексей Кокорин. При этом, как отметил климатолог, в последние годы увеличилось число природных аномалий. «Те явления аномальной жары или тепла, которые в XIX веке были раз в 50 лет, сейчас уже раз в 10 лет. Сейчас они стали в пять раз чаще. Важно понимать, что они стали еще немного сильнее в среднем на градус с небольшим, но существенно длиннее. Грубо говоря жара не восемь дней, а 15. Для пересыхания рек это очень важный момент», — подчеркнул собеседник агентства. По словам специалиста, через 30 лет нынешние опасные явления будут происходить чаще. «Берем любой регион и те события, опасные метеорологические явления, которые характерны для него, например, сильные ветра, метели, аномальные осадки с избытком, они будут несколько усилены, удлинены и увеличены в частоте раза в 2-3. Мы получим тот климат, который прогнозируется на середину века», — заключил Кокорин.