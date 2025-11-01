ВЦИОМ выяснил, сколько россиян гордятся своим гражданством
Опрос показал, сколько россиян гордятся своим гражданством
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Большинство россиян — 81% — гордятся тем, что являются гражданами Российской Федерации. Такие данные опубликовал аналитический центр ВЦИОМ по итогам исследования, приуроченного ко Дню народного единства.
«Гражданская идентичность — не только прочный фундамент субъективного самоопределения, но и особый предмет гордости: восемь из десяти россиян в разной степени гордятся тем, что являются гражданами России», — говорится в сообщении ВЦИОМ. Согласно опросу, 81% опрошенных гордятся тем, что являются гражданами Российской Федерации.
Там же отмечается, что 43% опрошенных прежде всего определяют себя как граждан России, что многократно опережает другие основания идентичности — гендер, поколение, профессию или этническую принадлежность. Большинство респондентов (60%) уверены, что многонациональность делает страну сильнее.
Во ВЦИОМ отметили, что в российском обществе укоренилось представление о многонациональности как о неоспоримом преимуществе, которое обеспечивает адаптивность и устойчивость к внешним вызовам. Кроме того, 52% участников опроса считают, что специальная военная операция (СВО) сплотила российское общество. По данным центра, СВО стала катализатором консолидации граждан. Опрос проводился 26 октября, в нем приняли участие 1,6 тысяч россиян.
Накануне центр также опубликовал результаты другого исследования, согласно которому больше половины россиян связывают статус иностранного агента с предательством и работой на другую страну. Словосочетание «иностранный агент» в сознании граждан ассоциируется с негативными смыслами: образом врага, шпиона, лазутчика.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.