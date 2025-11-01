ВЦИОМ выяснил, сколько россиян гордятся своим гражданством

Опрос показал, сколько россиян гордятся своим гражданством Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Большинство россиян — 81% — гордятся тем, что являются гражданами Российской Федерации. Такие данные опубликовал аналитический центр ВЦИОМ по итогам исследования, приуроченного ко Дню народного единства.

«Гражданская идентичность — не только прочный фундамент субъективного самоопределения, но и особый предмет гордости: восемь из десяти россиян в разной степени гордятся тем, что являются гражданами России», — говорится в сообщении ВЦИОМ. Согласно опросу, 81% опрошенных гордятся тем, что являются гражданами Российской Федерации.

Там же отмечается, что 43% опрошенных прежде всего определяют себя как граждан России, что многократно опережает другие основания идентичности — гендер, поколение, профессию или этническую принадлежность. Большинство респондентов (60%) уверены, что многонациональность делает страну сильнее.

Во ВЦИОМ отметили, что в российском обществе укоренилось представление о многонациональности как о неоспоримом преимуществе, которое обеспечивает адаптивность и устойчивость к внешним вызовам. Кроме того, 52% участников опроса считают, что специальная военная операция (СВО) сплотила российское общество. По данным центра, СВО стала катализатором консолидации граждан. Опрос проводился 26 октября, в нем приняли участие 1,6 тысяч россиян.