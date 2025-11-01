Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Появились новые подробности взрыва в ростовском доме

В Ростове-на-Дону произошел взрыв бытового газа в жилом доме
01 ноября 2025 в 14:56
Инцидент обошелся без жертв и пострадавших (архивное фото)

Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В Ростове-на-Дону произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

«Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Ростове», — передает РИА Новости. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось, что предположительной причиной взрыва, в одной из квартир жилого комплекса «Левобережье», стал газовый баллон, принадлежавший строительной бригаде. В результате происшествия пострадал фасад здания, после чего возник пожар.

