Появились новые подробности взрыва в ростовском доме
Инцидент обошелся без жертв и пострадавших (архивное фото)
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
В Ростове-на-Дону произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
«Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Ростове», — передает РИА Новости. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших.
Ранее сообщалось, что предположительной причиной взрыва, в одной из квартир жилого комплекса «Левобережье», стал газовый баллон, принадлежавший строительной бригаде. В результате происшествия пострадал фасад здания, после чего возник пожар.
