Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

В одной из квартир элитного ЖК «Левобережье» в Ростове прогремел взрыв: главное к этому часу

В Ростове-на-Дону в жилом доме произошел взрыв
01 ноября 2025 в 15:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По предварительной информации, взрыв произошел после установки натяжного потолка

По предварительной информации, взрыв произошел после установки натяжного потолка

Фото: Местные telegram-каналы

В жилом комплексе «Левобережье» произошел взрыв в одной из квартир, вызвавший пожар. В результате взрыва обломки конструкций разбросало по прилегающей территории, а фасад здания получил серьезные повреждения.

Спасательные службы оперативно прибыли на место для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.

Что произошло

В Ростове-на-Дону в жилом комплексе «Левобережье» на 11-ом этаже произошел взрыв с последующим возгоранием. Чрезвычайная ситуация произошла в одной из квартир, где, по предварительной версии, сдетонировал газовый баллон, используемый работниками при установке натяжных потолков, либо неисправность отопительного котла, сообщил telegram-канал Don Mash.

Продолжение после рекламы

Причина взрыва

Причиной , по предварительным данным, стало нарушение правил обращения с газовым оборудованием. Как сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС России по региону, в результате инцидента пострадавших нет — благодаря оперативной эвакуации жильцов и слаженным действиям экстренных служб.

Кто пострадал 

В результате взрыва, по предварительным данным МЧС, обошлось без пострадавших. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на площади 6 квадратных метров, сообщил telegram-канал Don Mash.

Что известно о ЖК «Левопобережье»

Жилой комплекс «Ловобережье» от застройщика «ЮгСтройИнвест» предлагает элитное жилье в квартале премиум-класса с панорамными видами на город и набережную. Проект отличается продуманной инфраструктурой и выгодным расположением в шаговой доступности от ключевых объектов: стадиона «Ростов Арена» и парковой зоны.

Архитектурная концепция навеяна морской тематикой — фасады с вентилируемыми системами создают выразительный «корабельный» облик, а переменная этажность формирует гармоничный городской ландшафт. Придомовая территория комплексно благоустроена для комфортной жизни.

Реакция властей

Как сообщает редакция «Новости Ростова и области», на место чрезвычайного происшествия незамедлительно прибыли директорский состав и инженерно-технические специалисты для оценки масштабов повреждений и координации восстановительных работ, сообщил telegram-канал Новости Ростова и Области.

Материал из сюжета:

В многоквартирном ЖК "Левобережный" в Ростове произошел взрыв

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал