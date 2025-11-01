В одной из квартир элитного ЖК «Левобережье» в Ростове прогремел взрыв: главное к этому часу

По предварительной информации, взрыв произошел после установки натяжного потолка Фото: Местные telegram-каналы

В жилом комплексе «Левобережье» произошел взрыв в одной из квартир, вызвавший пожар. В результате взрыва обломки конструкций разбросало по прилегающей территории, а фасад здания получил серьезные повреждения.

Спасательные службы оперативно прибыли на место для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.

Что произошло

В Ростове-на-Дону в жилом комплексе «Левобережье» на 11-ом этаже произошел взрыв с последующим возгоранием. Чрезвычайная ситуация произошла в одной из квартир, где, по предварительной версии, сдетонировал газовый баллон, используемый работниками при установке натяжных потолков, либо неисправность отопительного котла, сообщил telegram-канал Don Mash.

Причина взрыва

Причиной , по предварительным данным, стало нарушение правил обращения с газовым оборудованием. Как сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС России по региону, в результате инцидента пострадавших нет — благодаря оперативной эвакуации жильцов и слаженным действиям экстренных служб.

Кто пострадал

В результате взрыва, по предварительным данным МЧС, обошлось без пострадавших. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на площади 6 квадратных метров, сообщил telegram-канал Don Mash.

Что известно о ЖК «Левопобережье»

Жилой комплекс «Ловобережье» от застройщика «ЮгСтройИнвест» предлагает элитное жилье в квартале премиум-класса с панорамными видами на город и набережную. Проект отличается продуманной инфраструктурой и выгодным расположением в шаговой доступности от ключевых объектов: стадиона «Ростов Арена» и парковой зоны.

Архитектурная концепция навеяна морской тематикой — фасады с вентилируемыми системами создают выразительный «корабельный» облик, а переменная этажность формирует гармоничный городской ландшафт. Придомовая территория комплексно благоустроена для комфортной жизни.

Реакция властей