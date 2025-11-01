Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Украина попыталась атаковать Россию 205 беспилотниками

01 ноября 2025 в 14:52
Минобороны России сообщило об уничтожении нескольких сотен БПЛА ВСУ за сутки

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 205 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины и четыре управляемые авиабомбы. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 205 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве. Также ведомство сообщило, что Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер украинских формирований в северо-западной части Черного моря.

По данным военного ведомства, потери ВСУ в зоне специальной военной операции за сутки составили около 1370 военнослужащих. Минобороны РФ отметило, что были пресечены две попытки деблокирования окруженных формирований ВСУ в районах Петровки и Великой Шапковки, при этом уничтожено до 20 боевиков. Бойцы группировки войск «Центр» за сутки сорвали семь атак ВСУ, которые пытались выйти из окружения в районе Гришино в Донецкой Народной Республике.

Продолжение после рекламы

Ранее Путин сопоставил подвиги героев СВО с подвигами героев Великой Отечественной. Он также отметил, что бойцы ВС РФ продвигаются абсолютно на всех направлениях.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

