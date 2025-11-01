Украина попыталась атаковать Россию 205 беспилотниками
Минобороны России сообщило об уничтожении нескольких сотен БПЛА ВСУ за сутки
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 205 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины и четыре управляемые авиабомбы. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 205 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве. Также ведомство сообщило, что Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер украинских формирований в северо-западной части Черного моря.
По данным военного ведомства, потери ВСУ в зоне специальной военной операции за сутки составили около 1370 военнослужащих. Минобороны РФ отметило, что были пресечены две попытки деблокирования окруженных формирований ВСУ в районах Петровки и Великой Шапковки, при этом уничтожено до 20 боевиков. Бойцы группировки войск «Центр» за сутки сорвали семь атак ВСУ, которые пытались выйти из окружения в районе Гришино в Донецкой Народной Республике.
Ранее Путин сопоставил подвиги героев СВО с подвигами героев Великой Отечественной. Он также отметил, что бойцы ВС РФ продвигаются абсолютно на всех направлениях.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
