Бурунов попрощался с коллегой по «Полицейскому с Рублевки» Романом Поповым. Видео
На церемонию прощания с Поповым пришли его коллеги Сергей Бурунов и Гарик Харламов
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
В Москве в Центральной клинической больнице прошло прощание с актером Романом Поповым. В последний путь проводить своего коллегу по съемкам в сериале «Полицейский с Рублевки» прибыл актер Сергей Бурунов.
«Рома оказался очень реактивным, очень пластичным и очень быстро в эту систему встроился. И работал он блистательно», — сказал Бурунов. Его слова приводит портал Amic. Также отмечается, что на церемонии прощания был юморист Гарик Харламов.
О кончине актера стало известно 28 октября. Ему было 40 лет. На протяжении почти 20 лет он был в браке с Юлией, с которой воспитывал троих детей: Федора, Елизавету и Марту. В 2022 году артист сообщил, что на протяжении долгого времени скрывал свои проблемы со здоровьем от своих поклонников. В октябре 2018 года у него внезапно произошли три эпилептических приступа. Однако спустя год ему удалось достичь ремиссии. В 2025 году заболевание вернулось с серьезными осложнениями. Попов умер после рецидива рака мозга. Подробнее о его творческом пути читайте в материале URA.RU.
