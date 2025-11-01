Россия и Северная Корея планируют сотрудничество в новой сфере

Российские лекарства могут в будущем поставляться на северокорейский рынок Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российская делегация во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко обсудила с северокорейскими партнерами возможность совместного производства лекарственных препаратов и поставок российской фармацевтической продукции в КНДР. Переговоры состоялись во время визита российских представителей в Пхеньян, сообщило посольство России в КНДР.

«Сопровождавшие главу российского Минздрава [Мурашко] специалисты <...> обговорили с корейскими фармакологами вопросы совместного производства лекарственных средств и поставки российской продукции на местный рынок», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале российского посольства в КНДР.

Также в дипведомстве добавили, что представители Минздрава России ознакомились с деятельностью фармацевтических производств и аптечных учреждений КНДР, а также провели переговоры относительно возможностей сотрудничества с северокорейскими специалистами в области фармакологии. Делегация из России также отметила масштабные намерения руководства КНДР по модернизации национальной системы здравоохранения и приведению ее в соответствие с современными стандартами двадцать первого столетия.

Кроме того, Мурашко провел встречу со своим северокорейским коллегой Чон Му Римом. В ходе переговоров участники достигли договоренности о конкретных векторах взаимодействия, включая область подготовки специалистов медицинского профиля. Отдельный акцент был сделан на программах повышения профессиональной квалификации докторов и работников среднего медицинского звена из КНДР в российских образовательных учреждениях высшего звена.