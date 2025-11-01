Россия и Северная Корея планируют сотрудничество в новой сфере
Российские лекарства могут в будущем поставляться на северокорейский рынок
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российская делегация во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко обсудила с северокорейскими партнерами возможность совместного производства лекарственных препаратов и поставок российской фармацевтической продукции в КНДР. Переговоры состоялись во время визита российских представителей в Пхеньян, сообщило посольство России в КНДР.
«Сопровождавшие главу российского Минздрава [Мурашко] специалисты <...> обговорили с корейскими фармакологами вопросы совместного производства лекарственных средств и поставки российской продукции на местный рынок», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале российского посольства в КНДР.
Также в дипведомстве добавили, что представители Минздрава России ознакомились с деятельностью фармацевтических производств и аптечных учреждений КНДР, а также провели переговоры относительно возможностей сотрудничества с северокорейскими специалистами в области фармакологии. Делегация из России также отметила масштабные намерения руководства КНДР по модернизации национальной системы здравоохранения и приведению ее в соответствие с современными стандартами двадцать первого столетия.
Кроме того, Мурашко провел встречу со своим северокорейским коллегой Чон Му Римом. В ходе переговоров участники достигли договоренности о конкретных векторах взаимодействия, включая область подготовки специалистов медицинского профиля. Отдельный акцент был сделан на программах повышения профессиональной квалификации докторов и работников среднего медицинского звена из КНДР в российских образовательных учреждениях высшего звена.
Ранее сообщалось о росте экспорта российских медицинских услуг. По словам заместителя министра здравоохранения Евгении Котовой, увеличение происходит благодаря пациентам из Китая, Монголии и КНДР. Статистика показывает, что в 2024 году медицинскую помощь в России получили более 78 тысяч граждан Китая. За первые шесть месяцев 2025 года их число превысило 46 тысяч человек. Количество пациентов из КНДР растет еще быстрее — на 40% каждый год.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.