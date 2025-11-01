«Они боятся»: в Госдуме оценили отказ украинки от фотографии с россиянкой

Журова предположила, что вдали от камер российские и украинские спортсмены могут общаться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поведение украинской спортсменки, которая отказалась фотографироваться на пьедестале почета вместе с российской коллегой, — типичное и объясняется страхом украинских атлетов перед возможными последствиями на родине. Об этом заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Это типичная ситуация. Украинцы боятся, что на родине потом их со свету сживут», — сказала Журова ТАСС. Она высказала предположение о том, что вдали от камер в раздевалках и подтрибунных помещениях российские и украинские спортсмены могут нормально общаться между собой.