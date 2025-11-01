«Они боятся»: в Госдуме оценили отказ украинки от фотографии с россиянкой
Журова предположила, что вдали от камер российские и украинские спортсмены могут общаться
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Поведение украинской спортсменки, которая отказалась фотографироваться на пьедестале почета вместе с российской коллегой, — типичное и объясняется страхом украинских атлетов перед возможными последствиями на родине. Об этом заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
«Это типичная ситуация. Украинцы боятся, что на родине потом их со свету сживут», — сказала Журова ТАСС. Она высказала предположение о том, что вдали от камер в раздевалках и подтрибунных помещениях российские и украинские спортсмены могут нормально общаться между собой.
Инцидент произошел на юниорском чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Албании. Украинская тяжелоатлетка Алина Дадерко отказалась от совместной фотографии с российской спортсменкой Полиной Павлович на церемонии награждения. Обе спортсменки завоевали медали в весовой категории до 63 килограммов. Павлович заняла третье место и получила бронзовую медаль, в то время как Дадерко стала серебряным призером соревнований. Победу в этой весовой категории одержала спортсменка из принимающей страны Экиледа Царья.
