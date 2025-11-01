Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

«Они боятся»: в Госдуме оценили отказ украинки от фотографии с россиянкой

Журова: поведение украинки, отказавшейся от фото вместе с россиянкой, типичное
01 ноября 2025 в 15:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Журова предположила, что вдали от камер российские и украинские спортсмены могут общаться

Журова предположила, что вдали от камер российские и украинские спортсмены могут общаться

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поведение украинской спортсменки, которая отказалась фотографироваться на пьедестале почета вместе с российской коллегой, — типичное и объясняется страхом украинских атлетов перед возможными последствиями на родине. Об этом заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Это типичная ситуация. Украинцы боятся, что на родине потом их со свету сживут», — сказала Журова ТАСС. Она высказала предположение о том, что вдали от камер в раздевалках и подтрибунных помещениях российские и украинские спортсмены могут нормально общаться между собой.

Инцидент произошел на юниорском чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Албании. Украинская тяжелоатлетка Алина Дадерко отказалась от совместной фотографии с российской спортсменкой Полиной Павлович на церемонии награждения. Обе спортсменки завоевали медали в весовой категории до 63 килограммов. Павлович заняла третье место и получила бронзовую медаль, в то время как Дадерко стала серебряным призером соревнований. Победу в этой весовой категории одержала спортсменка из принимающей страны Экиледа Царья.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал