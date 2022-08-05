В Китае отреагировали не действия США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Китай разрывает отношения с США в сфере правосудия, борьбы с международной преступностью и незаконной миграцией. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Китая.

«Приостановить китайско-американское сотрудничество в репатриации нелегальных иммигрантов. Приостановить китайско-американское сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью», — сообщает китайский интернет-портал Sohu со ссылкой на МИД Китая.

Также Китай прекращает обсуждение с США на уровне региональных военных командований и отменяет рабочие встречи с представителями Пентагона. МИД Китая заявил о приостановлении сотрудничества по борьбе с наркотиками и в сфере правосудия. Между странами приостанавливаются переговоры по изменению климата.

Такие меры стали ответом на приезд спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, так как Китай не признает независимость острова. Пекин включил в список санкций Пелоси и ее родственников. В Китае назвали ее визит нарушением «территориальной целостности». Пелоси была на Тайване 2 августа, целью поездки была демонстрация поддержки властям острова, пишет «Дни.ру». В связи с этим, Китай провел учения у Тайваня, сообщает «Ридус».