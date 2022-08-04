04 августа 2022

Текслер соберет в Челябинске партийных соратников

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии Театра кукол после капитального ремонта. Челябинск, текслер алексей
Участники под руководством Алексея Текслера обсудят ход избирательной кампании в регионе Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер соберет 8 августа партийных соратников в рамках президиума регионального отделения партии «Единая Россия». По данным URA.RU, в совещании примет участие руководитель Уральского МКС «Единой России», депутат Госдумы Иван Квитка.

«В понедельник, 8 августа, состоится заседание президиума регионального отделения партии „Единая Россия“. Оно пройдет под руководством секретаря реготделения партии, губернатора Алексея Текслера», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства.

Во время заседания участники обсудят ход избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Заксобрания региона по Троицкому одномандатному избирательному округу № 25. И обсудят ход избирательной кампании в органы местного самоуправления.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер соберет 8 августа партийных соратников в рамках президиума регионального отделения партии «Единая Россия». По данным URA.RU, в совещании примет участие руководитель Уральского МКС «Единой России», депутат Госдумы Иван Квитка. «В понедельник, 8 августа, состоится заседание президиума регионального отделения партии „Единая Россия“. Оно пройдет под руководством секретаря реготделения партии, губернатора Алексея Текслера», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства. Во время заседания участники обсудят ход избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Заксобрания региона по Троицкому одномандатному избирательному округу № 25. И обсудят ход избирательной кампании в органы местного самоуправления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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