Текслер соберет в Челябинске партийных соратников

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер соберет 8 августа партийных соратников в рамках президиума регионального отделения партии «Единая Россия». По данным URA.RU, в совещании примет участие руководитель Уральского МКС «Единой России», депутат Госдумы Иван Квитка.
«В понедельник, 8 августа, состоится заседание президиума регионального отделения партии „Единая Россия“. Оно пройдет под руководством секретаря реготделения партии, губернатора Алексея Текслера», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства.
Во время заседания участники обсудят ход избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Заксобрания региона по Троицкому одномандатному избирательному округу № 25. И обсудят ход избирательной кампании в органы местного самоуправления.
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