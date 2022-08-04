В Пермском крае КАМАЗ насмерть сбил ребенка

Девочку сбили, когда она каталась на велосипеде
В Березниках (Пермский край) водитель КАМАЗа-бетономешалки сбил ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, девочка погибла.
«По предварительной информации в 15:30 водитель КАМАЗа совершил наезд на девочку 2009 года рождения. Ребенок погиб», — сказали в пресс-службе.
По предварительной информации, водитель выезжал со стройки на ул. Строителей, 2 и наехал на девочку, катающуюся на велосипеде. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции.
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