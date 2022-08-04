В Пермском крае КАМАЗ насмерть сбил ребенка

05 августа 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Девочку сбили, когда она каталась на велосипеде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Березниках (Пермский край) водитель КАМАЗа-бетономешалки сбил ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, девочка погибла. «По предварительной информации в 15:30 водитель КАМАЗа совершил наезд на девочку 2009 года рождения. Ребенок погиб», — сказали в пресс-службе. По предварительной информации, водитель выезжал со стройки на ул. Строителей, 2 и наехал на девочку, катающуюся на велосипеде. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции.

В Березниках (Пермский край) водитель КАМАЗа-бетономешалки сбил ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, девочка погибла. «По предварительной информации в 15:30 водитель КАМАЗа совершил наезд на девочку 2009 года рождения. Ребенок погиб», — сказали в пресс-службе. По предварительной информации, водитель выезжал со стройки на ул. Строителей, 2 и наехал на девочку, катающуюся на велосипеде. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции.