04 августа 2022

В Пермском крае КАМАЗ насмерть сбил ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с велосипедом. Челябинск, велосипед, происшествие, дтп, авария, дорога
Девочку сбили, когда она каталась на велосипеде Фото:

В Березниках (Пермский край) водитель КАМАЗа-бетономешалки сбил ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, девочка погибла.

«По предварительной информации в 15:30 водитель КАМАЗа совершил наезд на девочку 2009 года рождения. Ребенок погиб», — сказали в пресс-службе.

По предварительной информации, водитель выезжал со стройки на ул. Строителей, 2 и наехал на девочку, катающуюся на велосипеде. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции.

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В Березниках (Пермский край) водитель КАМАЗа-бетономешалки сбил ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, девочка погибла. «По предварительной информации в 15:30 водитель КАМАЗа совершил наезд на девочку 2009 года рождения. Ребенок погиб», — сказали в пресс-службе. По предварительной информации, водитель выезжал со стройки на ул. Строителей, 2 и наехал на девочку, катающуюся на велосипеде. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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