04 августа 2022

Курганец выпивал с товарищами и зарезал одного из гостей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, преступник, нож, преступление, рука с ножом
В Курганской области пьяный мужчина ножом нанес смертельные раны своему гостю Фото:

Жителя поселка Лебяжье (Курганская область) будут судить за убийство, которое было совершено во время распития алкоголя в его доме. О завершении расследования уголовного дела рассказали в региональном следкоме.

«Вечером 11 июня текущего года обвиняемый находился в своем доме, где в компании двух знакомых употреблял спиртное. В ходе произошедшего конфликта он нанес несколько ножевых ранений в область груди и живота одному из гостей. От полученных ранений и обильной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили в СУ СК РФ по Курганской области. Нападение 50-летнего хозяина прервал третий участник событий, который отобрал у него нож и вызвал полицию.

Как сообщили следователи, двумя годами ранее обвиняемый пытался совершить убийства при схожих обстоятельствах. За это его уже привлекали к уголовной ответственности.

Мужчина свою вину признал. Во время следствия он находился в СИЗО. За умышленное причинение смерти ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Жителя поселка Лебяжье (Курганская область) будут судить за убийство, которое было совершено во время распития алкоголя в его доме. О завершении расследования уголовного дела рассказали в региональном следкоме. «Вечером 11 июня текущего года обвиняемый находился в своем доме, где в компании двух знакомых употреблял спиртное. В ходе произошедшего конфликта он нанес несколько ножевых ранений в область груди и живота одному из гостей. От полученных ранений и обильной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили в СУ СК РФ по Курганской области. Нападение 50-летнего хозяина прервал третий участник событий, который отобрал у него нож и вызвал полицию. Как сообщили следователи, двумя годами ранее обвиняемый пытался совершить убийства при схожих обстоятельствах. За это его уже привлекали к уголовной ответственности. Мужчина свою вину признал. Во время следствия он находился в СИЗО. За умышленное причинение смерти ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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