Курганец выпивал с товарищами и зарезал одного из гостей

05 августа 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

В Курганской области пьяный мужчина ножом нанес смертельные раны своему гостю Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жителя поселка Лебяжье (Курганская область) будут судить за убийство, которое было совершено во время распития алкоголя в его доме. О завершении расследования уголовного дела рассказали в региональном следкоме. «Вечером 11 июня текущего года обвиняемый находился в своем доме, где в компании двух знакомых употреблял спиртное. В ходе произошедшего конфликта он нанес несколько ножевых ранений в область груди и живота одному из гостей. От полученных ранений и обильной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили в СУ СК РФ по Курганской области. Нападение 50-летнего хозяина прервал третий участник событий, который отобрал у него нож и вызвал полицию. Как сообщили следователи, двумя годами ранее обвиняемый пытался совершить убийства при схожих обстоятельствах. За это его уже привлекали к уголовной ответственности. Мужчина свою вину признал. Во время следствия он находился в СИЗО. За умышленное причинение смерти ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Жителя поселка Лебяжье (Курганская область) будут судить за убийство, которое было совершено во время распития алкоголя в его доме. О завершении расследования уголовного дела рассказали в региональном следкоме. «Вечером 11 июня текущего года обвиняемый находился в своем доме, где в компании двух знакомых употреблял спиртное. В ходе произошедшего конфликта он нанес несколько ножевых ранений в область груди и живота одному из гостей. От полученных ранений и обильной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили в СУ СК РФ по Курганской области. Нападение 50-летнего хозяина прервал третий участник событий, который отобрал у него нож и вызвал полицию. Как сообщили следователи, двумя годами ранее обвиняемый пытался совершить убийства при схожих обстоятельствах. За это его уже привлекали к уголовной ответственности. Мужчина свою вину признал. Во время следствия он находился в СИЗО. За умышленное причинение смерти ему грозит до 15 лет лишения свободы.