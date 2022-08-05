Госпитализированный глава Херсонской области впал в кому

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме. Об этом рассказал источник в администрации региона.
«Владимир Сальдо сейчас находится в медикаментозной коме. Состояние главы военно-гражданской администрации Херсонской области оценивается как средней тяжести», — сообщает RT со ссылкой на источник.
Сальдо госпитализировали после медосмотра. Обязанности главы ВГА выполняет председатель местного правительства Сергей Елисеев, передает телеканал 360. Сальдо заявлял, что у него осложнение после коронавируса.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область в результате спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. Власти региона допускают вхождение территории в состав РФ.
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